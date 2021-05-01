الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب وشروط التقديم

يبحث مستفيدي الضمان الإجتماعي من المواطنين السعوديين عن رابط الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، تلك المساعدات المقطوعة التي تساعد عدد كبير من المواطنين والأسر السعودية متوسطة الحال على تحمل الظروف المعيشية الصعبة في الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية حيث قد زادت أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ مما أثر على نوعية الحياة المعيشية لدى عدد كبير من الأسر السعودية، وقد جاء هذا نتيجة عدد كبير من الإصلاحات الإقتصادية التي تمت في الفترة الأخيرة من جانب الحكومة السعودية بهدف العمل على رفع معدل النمو الإقتصادي وتحسين مستوى معيشة الفرد وجعل المملكة العربية السعودية أحد أكبر الدول الإقتصادية في العالم، ومن الجدير بالذكر أن برنامج المساعدة المقطوعة يساعد عدد كبير من الأسر بشكل سنوي حتى يتحملوا غلاء الأسعار بشروط معينة سنوضحها لكم خلال المقالة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم موعد نزول المساعدات المقطوعة وشروط التسجيل في المقطوعة، فإلى نص المقال.

شروط المساعدة المقطوعة

نجحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في مساعدة عدد كبير من الأسر السعودية يُقدر بالآلاف في الفترة الأخيرة بصرف مساعدات مالية في حساباتهم البنكية، ولكن قد وضعت عدة شروط لكل فرد يريد التقدم للمساعدة المقطوعة والإستفادة منها، وحددت الشروط كالتالي:

أولاً يتوجب على المتقدم للمقطوعة أن يكون سعودي الجنسية.

يجب أن يكون من محدودي الدخل ولا يزيد راتبه عن 2000 ريال سعودي.

لا يمتلك سجلات تجارية أو عقارات.

موعد صرف المقطوعة

حتى هذه اللحظة لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الموعد الرسمي لصرف مستحقات المساعدة المقطوعة للمواطنين المستفيدين منها، وتكتفي الوزارة بالإعلان عن الموعد الرسمي على موقعها الإلكتروني أو صفحتها الرسمية على تويتر، وسنقوم بإيفادكم بالموعد فور الإعلان عنه.