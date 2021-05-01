نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442.. خدمة الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي، يتزايد البحث في الساعات الأخيرة عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442، حيث يرغب المسجلين في مقطوعة الضمان الاجتماعي معرفة آخر أخبار المساعدة المقطوعة التي لم يتم صرفها منذ وقت طويل، وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد طمأنت المستفيدين عن احتمالية صرفها قريبا دون تحديد موعد رسمي لذلك، وطلبت الوزارة من جميع المستفيدين أجراء تحديث أول بأول لمعرفة موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي في البنك.

المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية جديدة لصرف المساعدة المقطوعة الأمر الذي طمأن كثيرا المستفيدين، وأكد محمد بن صويلح مدير الضمان الاجتماعي أن صرف المساعدة المقطوعة لن يغير شي في مقدار المساعدة المقطوعة حيث أنها ثابته وتبلغ قيمتها كحد أدنى عشرة آلاف ريال و أربعمائة وتنتهي بحد ثلاثون ألف ريال، وأكد أن أولوية الحصول على المساعدة المقطوعة سيبدأ قريبا وفق الآلية الجديدة للصرف وذلك لمن مر عليهم سنوات عديدة لم يستلم فيها.

وقد وضح مدير الضمان الاجتماعي أن المساعدة المقطوعة ليست سنوية، مقدمة للأسر الأكثر احتياجا، ويتم صرفها وفق شروط معينة وحسب عدد أفراد الأسرة الواحدة.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لصرفها أو إيداعها للمستفيدين في الحسابات البنكية لهم، ولكن هناك بشرى معلقة بعد إعلان طرح آلية جديدة لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، ومن المتوقع صرف المساعدة المقطوعة في شهر رمضان الجاري 1442، وفي حال تم التأكيد سنوافيكم بذلك فوراً.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

يتم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب أو رقم الهُوِيَّة الوطنية أو رقم السجل المدني على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.