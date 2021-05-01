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عمر شويل - جدة إعداد شهادة شكر للطلاب أو المعلمين بأسهل طريقة خلال دقيقتين ثلاث خطوات فقط، نحن الأن في نهاية العام الدراسي وأكثر ما نحتاج إليه هو تقدير جهود كلاً من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور أثناء العام الدراسي الذي قد إنتهى عبر إعداد شهادة شكر وتقدير لهم، ونتناول اليوم طريقة تصميم وطباعة شهادات شكر بدون أي معرفة سابقة بالتصميم عبر جهاز الكمبيوتر وذلك خلال دقيقتان في ثلاثث خطوات فقط.

إعداد شهادة شكر للطلاب أو المعلمين

لكي يستكمل كل متفوق ومتميز مسيرته في التفوق فإنه يحتاج إلى دعم وأحد أفضل طرق الدعم الآن تكمن في شهادات الشكر والتقدير، واليوم نعتمد على موقع يمكنك من خلاله تصميم شهادات التقدير بدون سابق معرفة بالتصميم إطلاقاً، hululkitab certificate حلول كتبي هو موقع مجاني يدعم جميع أجهزة الجوال وكذلك الكمبيوتر، كل ما عليك هو إستخدام محرك البحث قوقل وكتابة إسم الموقع فيه ثم فتح الصفحة الخاصة بموقع حلول كتبي.

ثلاث خطوات فقط لإعداد شهادة شكر

لكي تتمكن من إعداد شهادة شكر للطلاب أو المعلمين أو أولياء الأمور فور فتح موقع حلول كتبي تظهر عدة خيارات يتم إختيار نوع شهادة الشكر والتقدير وذلك عبر إختيار الشخص الذي يوجه شهادة الشكر، هل هي مقدمة من المعلم أو رائد الفصل أو المرشد الطلابي أو من وكيل المدرسة أو من قائد المدرسة ؟، يتم إختيار الخيار الخاص بك حسب إختيارك، حيث تسعى وزارة التعليم السعودية دائماً إلى تقدير طلابها وهذا هو موضوعنا اليوم.

على سبيل المثال إذا قمت بإختيار أن شهادة الشكر مقدمة من قائد المدرسة يتم ظهور صفحة جديدة عليك ملء البيانات المتواجدة فيها لكي تتمكن من إعداد شهادة شكر وتقدير، بداية من اسم المدرسة واسم الطالب والصف الدراسي الذي درس به الطالب، بالإضافة إلى إسم وكيل المدرسة واسم قائد المدرسة ثم يتم ظهور خياران وهم عرض البطاقة أو تحميل البطاقة.

طباعة شهادة الشكر والتقدير

ولمشاهدة تفاصيل شهادة الشكر والتقدير يتم الضغط على عرض البطاقة حتى يتم ظهور التصميم الذي يعلوه كلمة شهادة شكر وتقدير ثم يتبعها كافة المعلومات التي قمت بإدخالها، مع ذكر أن سبب شهادة التقدير هي تفوق الطالب في كافة المواد الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1442 / 1441، وبعد التأكد من التصميم وعدم الرغبة في القيام بأي تعديل يتم الضغط على طباعة البطاقة ثم حفظ الشهادة على الجوال أو جهاز الكمبيوتر ثم يتم طباعتها ورقياً أو إرسالها للشخص المطلوب مباشرة.