منصة ميم السكنية .. تعرف على أهم خدماتها ورابط التسجيل

منصة ميم السكنية هي عبارة عن منصة إلكترونية في المملكة العربية السعودية متخصصة في عمل تصميمات المنازل بمختلف أنواعها وعمل الديكورات العصرية التي تساعد العميل على العيش في راحة وهدوء نفسي، إلى جانب التكاليف البسيطة مقابل تقديم الخدمات المتنوعة، وفي المقال نستعرض رابط الدخول إلى المنصة والخدمات المتاحة لديها.

مميزات منصة ميم السكنية

يوجد عدد من المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التعامل مع المنصة، والتي من أبرزها ما يلي:

عرض تصميمات متنوعة تناسب مساحة الأرض المراد بناء المنزل عليها.

كاقة التصميمات التي تقدمها المنصة للعملاء تمتاز بسهولة تنفيذها.

تقديم ميزانية وتوضيح قيمة المبلغ المتوفر في حالة التصميم من خلال المنصة.

كافة التصميمات التي يتم تنفيذها تساعد في الحفاظ على الطاقة.

لا يوجد وسطاء بين المشتري والمنصة، حيث تقدم مخططات التصميم له مباشرة.

يستطيع العميل أن يعرف إجمالي التكاليف قبل البدء في تنفيذ التصميمات.

تقدم المنصة تصميمات متنوعة تناسب مختلف أذواق العملاء مع إمكانية التعديل حسب الرغبة.

الخدمات التي تقدمها المنصة لعملائها

هناك العديد من الخدمات التي توفرها المنصة للعملاء، منها التالي:

تصميم فيلا رواسب :Eco تصميم فيلا بطابقين بتكاليف تتراوح من 400 ألف ريال وتصل إلى 500 ألف ريال كحد أقصى بواقع توفير حوالي 250 ألف ريال سعودي.

تنفيذ فيلا رواسب PLUS: عبارة عن ثلاثة طوابق بتكاليف تبدأ من 450 ألف ريال كحد أدنى وقد تصل إلى 600 ألف ريال، حيث يستطيع العميل توفير ما يزيد عن 120 ألف ريال سعودي.

مسكن أطلال طابقين: يحتوي كل طابق على وحدة منفصلة بتكاليف تبدأ من 500 ألف ريال بواقع توفير حوالي 120 ألف ريال.

تصميم فيلا سلام Plus: الفيلا تتألف من ثلاثة طوابق مع توفير سطح يمكن استغلاله في استقبال الضيوف، التكاليف تبدأ من 800 ألف ريال بتوفير مبلغ كبير يصل إلى 200 ألف ريال سعودي.

فيلا سلام ECO: الفيلا عبارة عن دورين، بتكاليف تبلغ حوالي 620 ألف ريال كحد أدنى، حيث يوفر العميل مبلغ وفدرة 350 ألف ريال تقريبًا.

مسكن أطلال ثلاثة طوابق: يوجد في كل طابق وحدة مستقلة بتكاليف تبدأ من 650 ألف ريال بواقع توفير 120 ألف ريال.

تنفيذ مسكن أطلال طابق واحد: تبدأ تكاليف التنفيذ من 350 ألف ريال، مع إمكانية بناء طابقين إضافيين في المستقبل.

رابط الدخول إلى المنصة

تستعين المنصة بأمهر المهندسين المعماريين والمصممين من أجل بناء المنازل وتنفيذ التصميمات والديكورات على النحو الأفضل، ويستطيع العميل الإطلاع على المنصة والتعرف على التصميمات المعروضة من خلال الدخول مباشرة إلى رابط منصة ميم السكنية .