التبرعات في منصة إحسان يتجاوز 500 مليون ريال وأكثر من مليون مستفيد

في ظل الظروف التي تمر بها المملكة من الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا واحتياج المواطنين للإنفاق، فقد كان لمنصة إحسان النصيب الأكبر في مساعدة أكثر من مليون مستفيد من حملة منصة إحسان ، وأعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” منخلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تجاوز حجم التبرعات لصالح الحملة الوطنية للعمل الخيري حاجز 500 مليون ريال في منصة إحسان؛ إذ يجسد ذلك روح سخاء وعطاء وكرم شعب المملكة الكريم، وساهمت منصة إحسان في إسعاد الكثير من الأسر في ما مضى من الشهر الكريم، ونذكر من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني وصل عدد مستفيديها من الحملة إلى أكثر من مليون مستفيد، بإجمالي تبرعات أكثر من 500 مليون ريال.

نجاح منصة إحسان منذ إطلاقها:

ونذكر أن منصة إحسان تعد من أكثر المنصات التي تسعى إلى الأعمال الخيرية في المملكة العربية السعودية، فقد تم إطلاق الحملة منذ يوم الجمعة الموافق 16 من شهر إبريل من خلال منصة إحسان، حيث سعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) إلى التطوير لأعلى مستوى بهدف دعم من القيادة الرشيدة، وذلك في حضور ومشاركة أصحاب الفضيلة العلماء وكبار المسؤولين وعدد كبيرٍ من رجال الأعمال ورجال الخير واصحاب المصانع والمشاريع التنموية للانفاق والتبرع من خلال منصة احسان، وثمّن رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي نجاح منصة إحسان قائلاً: “نحمد الله ونشكره على ما حظيت به منصة إحسان اليوم من نجاحاتٍ موفَّقة وإنجازاتٍ نفخرُ ونشيدُ بها؛ إذْ إن دعم القيادة الرشيدة، ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، من خلال حرصهما على أن يكونا في مقدمة المبادرين بالتبرع عبر المنصة، حتى اقتدى بسخائهما شعب المملكة السعودي أفراداً ومؤسساتٍ لتكون النتيجة اليوم هو تجاوز حجم التبرعات عبر منصة إحسان 500 مليون ريال.