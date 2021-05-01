- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التبرعات في منصة إحسان يتجاوز 500 مليون ريال وأكثر من مليون مستفيد في المقال التالي
في ظل الظروف التي تمر بها المملكة من الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا واحتياج المواطنين للإنفاق، فقد كان لمنصة إحسان النصيب الأكبر في مساعدة أكثر من مليون مستفيد من حملة منصة إحسان ، وأعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” منخلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تجاوز حجم التبرعات لصالح الحملة الوطنية للعمل الخيري حاجز 500 مليون ريال في منصة إحسان؛ إذ يجسد ذلك روح سخاء وعطاء وكرم شعب المملكة الكريم، وساهمت منصة إحسان في إسعاد الكثير من الأسر في ما مضى من الشهر الكريم، ونذكر من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني وصل عدد مستفيديها من الحملة إلى أكثر من مليون مستفيد، بإجمالي تبرعات أكثر من 500 مليون ريال.
نجاح منصة إحسان منذ إطلاقها:
ونذكر أن منصة إحسان تعد من أكثر المنصات التي تسعى إلى الأعمال الخيرية في المملكة العربية السعودية، فقد تم إطلاق الحملة منذ يوم الجمعة الموافق 16 من شهر إبريل من خلال منصة إحسان، حيث سعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) إلى التطوير لأعلى مستوى بهدف دعم من القيادة الرشيدة، وذلك في حضور ومشاركة أصحاب الفضيلة العلماء وكبار المسؤولين وعدد كبيرٍ من رجال الأعمال ورجال الخير واصحاب المصانع والمشاريع التنموية للانفاق والتبرع من خلال منصة احسان، وثمّن رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي نجاح منصة إحسان قائلاً: “نحمد الله ونشكره على ما حظيت به منصة إحسان اليوم من نجاحاتٍ موفَّقة وإنجازاتٍ نفخرُ ونشيدُ بها؛ إذْ إن دعم القيادة الرشيدة، ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، من خلال حرصهما على أن يكونا في مقدمة المبادرين بالتبرع عبر المنصة، حتى اقتدى بسخائهما شعب المملكة السعودي أفراداً ومؤسساتٍ لتكون النتيجة اليوم هو تجاوز حجم التبرعات عبر منصة إحسان 500 مليون ريال.
الحملة مستمرة في رمضان:
وتتعدد أهداف حملة إحسان الأخيرة ومن أهمها الحملة الوطنية للعمل الخيري الأخير التي تم الإعلان عنها التي ستتنتهي مع نهاية هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى دور منصة (إحسان) في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، وذلك من خلال الحث والتشجيع على التبرع وتفعيل الدور التكاملي لـ (سدايا) مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.
دعم القيادة للعمل الخيري:
ومن الجدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي قد أكد على حرصه الشديد على تطوير العمل الخيري على أعلى مستوى، كي يتم اتخاذه مثل لكل الدول العربية والقطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتطويع التقنيات الحديثة؛ لتيسير وصول الإسهامات الخيرية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بالإضافة إلى أنه قد عبر الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان المهندس عبدالعزيز الحمادي عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن الحملة شهدت اسعاد أكثر من مليون شخص من المحتاجين، فعلى إثر الإسهامات السخية التي قدمتها القيادة الرشيدة، تتابعت الإسهامات لدعم الحملة من قبل عدد من التجار والشركات الكبرى، ونخب المجتمع السعودي، ما أسهم في الوصول إلى هذا الرقم الكبير.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التبرعات في منصة إحسان يتجاوز 500 مليون ريال وأكثر من مليون مستفيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.