اغتنم الفرصة قروض تنموية ميسرة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بقسط شهري 400 ريال

بأقساط ميسرة لا تتجاوز 400 ريال اغتنم الفرصة لمن يحتاج إلى قرض تنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث قام أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الجمعيات بالمنطقة الشرقية والمشرف العام على صندوق القروض التنموية “أجدى” سمير العفيصان اليوم الخميس بالتوقيع على عدة اتفاقيات مشتركة تهدف إلى تحقيق رؤية 2030، ومن ضمنهم اتفاقية تعاون مشترك بين صندوق القروض التنموية “أجدى” والمكتب الرئيس للضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية ممثلًا في المدير العام للمكتب سعيد القحطاني حيث يوفر مساعدة للأسر الأكثر احتياجاً كقروض تنموية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية.

تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة:

ويساهم القرض في تنمية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأسر الأكثر احتياجاً ومساعدتهم على تحسين دخولهم، وقال العفيصان إن الاتفاقية تنص على منح صندوق القروض التنموية أجدى قروضًا تنموية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية، وذلك تمكينًا لمستفيد الضمان من تحقيق الاكتفاء المادي وتحسن الحالة الاقتصادية والمستوى المعيشي لمستفيدي الضمان عبر منحهم قروضًا تسهم في تحقيق التنمية لهم وللمجتمع تحقيقًا لرؤية المملكة الطموحة 2030 في التنمية.

دعم مستفيدي الضمان:

ومن الجدير بالذكر أنه وفقاً لما تم تداوله في الفترة الأخيرة من الضمان الاجتماعي، فقد أكد العفيصان أن الصندوق يقدم الدعم لكافة الأسر المحتاجة وخاصة مستفيدي الضمان، ويتم تقديم هذا الدعم من خلال التعاون مع الصندوق الخيري الاجتماعي ومن خلال المحفظة التمويلية المدعومة من بنك التنمية المجتمعية مقدمًا شكره لكافة الجهات المتعاونة مع الصندوق لإسهامها في تحقيق التنمية المجتمعية وتنمية مشاريع الأسر المستفيدة بالمنطقة وتمكينهم، فيما قال مدير صندوق أجدى التنموي عبد العزيز الناشري إن شروط التقدم لمنح قرض الضمان الاجتماعي لمستفيدي الضمان تتم بمميزات خاصة حيث لا يتطلب منح القرض توفير كافل أو ضامن على عكس ما هو متبع للمستفيد خارج الضمان الاجتماعي ويتطلب فقط لمنح القرض لمستفيد الضمان تقديم شهادة من الضمان الاجتماعي تفيد تسجيله فقط على أن يقع مقر إقامة المستفيد ضمن نطاق المنطقة الشرقية.

خطوات وشروط الاستفادة من القرض وكيفية سداده:

حيث أكد الناشري أن هناك اتصالًا مباشرًا بين الصندوق وبين الضمان الاجتماعي ويحصل طالبي القرض من خلال عدة خطوات أهمها: