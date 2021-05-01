لسلامتكم وخدمتكم 911 يقدم خدماته في مكة والرياض

تقدم وزارة الداخلية كل ما هو يعمل على خدمة وسلامة المواطن السعودي وأي فرد مقيم على أرض المملكة، وتعمل ليل نهار على حماية وسلامة أرض المملكة ومواطنيها السعوديين، ومن خلال 911 تقدم لأمنكم وسلامتكم في خدمتكم بمنطقتي مكة والرياض، فقد أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية 911 جاهزيته لخدمة المواطنين والمقيمين بمنطقتي مكة المكرمة والرياض على مدار الساعة، وقال المركز في تغريدة عبر “تويتر”: “لأمنكم وسلامتكم (911) في خدمتكم بمنطقتي مكة المكرمة والرياض”.

نبذة عن مركز 911:

ومن الجدير بالذكر أن مركز 911 يتمتع بالعديد من الخدمات التي يمكن تقديمها في المملكة العربية السعودية للمواطنين والأشخاص المقيمين، منذ لحظة إنشائه والقيام بتفعيل دور قدم العديد من الخدمات للمواطنين في المملكة، وأن عملية إنشاء وتطوير مهام وأعمال المركز الوطني للعمليات الأمنية الذي كان يعرف سابقًا بمركز القيادة والسيطرة والتحكم بمراحل متعددة، وكانت مهمته تقتصر على الدور التنسيقي لجهود الجهات الأمنية فيما بينها من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى.

تجهيزات تقنية وكوادر بشرية:

وتعمل الوزارة على إمداد المركز بالكثير من التجهيزات والتقنية العلمية والشرطية المتخصصة والكوادر المدربة مع ازدياد المهام الموكلة للمركز واستشعارًا لأهمية دوره، وانطلاقًا من توجيهات القيادة الحكيمة بتوفير جميع متطلبات العمل الأمني للرقي به، صدر توجيه وزير الداخلية بتغير اسم مركز القيادة والسيطرة والتحكم بوزارة الداخلية إلى (المركز الوطني للعمليات الأمنية) وذلك لاستيعاب مهام جديدة يطلبها الواقع الأمني، حيث كانت تطلعات سموه بوجود مركز على مستوى عالٍ من التجهيزات التقنية والكوادر البشرية القادرة على مواكبة العمل الأمني المتطور على مستوى العالم والانطلاق بالعمل الأمني إلى آفاق أرحب لخدمة قاطني هذا البلد المعطاء، وثمرة ذلك انطلاق مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة والذي سيعقبه إنشاء مراكز لبقية المناطق بإذن الله حيث يضم المركز الأجهزة الأمنية والخدمية في موقع واحد ليسهل تمرير المعلومات ومتابعتها حتى انتهائها .

خدمات 911 للمواطنين وكيفية الاستعانة بها:

تقدم 911 خدماتها من خلال الاتصال المباشر بها ، ويعتبر مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة والذي سيعقبه إنشاء مراكز لبقية المناطق بالمملكة قريبا ان شاء الله حيث يقدم العديد من الخدمات وأهمها :