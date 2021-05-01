نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل على نظام نور لمعرفة نتائج الطلاب 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور التعليمي الذي يمكن من خلاله معرفة نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني بعد أن أعلنت وزارة التعليم السعودية، قد قامت وزارة التعليم السعودية بعرض نتائج الفصل الدراسي الثاني لمراحل التعليم المختلفة، وبعدها يمكن استخراج شهادة درجات الطالب عن طريق الحساب الخاص بأولياء الأمور، وسوف نقوم في هذا الموضوع بشرح طريقة تسجيل الدخول على نظام نور.

طريقة التسجيل على نظام نور

يمكن لأولياء الأمور أن يقوموا بتسجيل الدخول على منصة نور التعليمية لمعرفة نتائج الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، أو أن يقوموا بتسجيل الدخول على رابط نتائج نور باستخدام رقم الهوية الوطنية، والذي تم تفعيله حتى يمكن طباعة شهادات الطلاب.

فقد تم إنشاء موقع رابط نتائج نور حتى يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الطلاب وطباعة شهادة الدرجات الخاصة بهم، والتي تم تسجيلها وإصدارها بشكل رسمي من قبل وزارة التعليم السعودية.

الحصول على نتائج الطلاب للعام الدراسي 1442 الفصل الدراسي الثاني

بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي تم تقديمها بناءً على الاستفتاء الذي قامت به وزارة التعليم السعودية لأولياء الأمور بشأن تقديم الاختبارات في ظل الوضع الخاص بالدولة من تفشي فيروس كورونا covid 19، قد تم إصدار نتائج الطلاب في مراحل التعليم المختلفة والتي يمكن الاستعلام عنها بمجموعة من الخطوات البسيطة من خلال موقع نور للنتائج.

طريقة تسجيل الدخول لموقع نور للحصول على نتائج الطلاب

يمكن لأولياء الأمور تسجيل الدخول على نظام نور بسهولة للتعرف على نتائج الطلاب عن طريق إتباع الخطوات التالية:-

البحث عن موقع نور للنتائج برقم الهوية أو الدخول إلى الرابط الخاص بنظام نور.

https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx