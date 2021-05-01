نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وشروط الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة هي واحدة من الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لتقديم المساعدة للمواطنين، ففي الفترة الحالية تقدم حكومة المملكة العربية السعودية مساعدات مالية للأشخاص الغير قادرين حتى يمكنهم تحسين مستوى المعيشة الخاص بهم والتغلب على ظروف الحياة الصعبة الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع المختلفة، ويصل مبلغ هذه المساعدات إلى 30000 ريال سعودي للشخص.

المساعدة المقطوعة

في الفترة الأخيرة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التابعة للمملكة العربية السعودية بتقديم خدمة لمساعدة الأشخاص الغير قادرين في المملكة العربية السعودية من أجل تحسين مستوى المعيشة الخاص بهم، وتسمى مساعدة الضمان الاجتماعي عن طريق تقديم مبلغ مالي يصل قدره إلى 30000 ريال سعودي.

ازدادت نسبة البحث عن رابط وطريقة التقديم في المساعدة المقطوعة حتى يمكن الحصول عليها، وبصفة خاصة بعد الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة من انتشار فيروس كورونا.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يبحث الأشخاص في الأوقات الأخيرة عن طريقة الاستعلام عن موعد الصرف الخاص بهذه المساعدة وما الفئات التي يمكن أن تستفيد بها عن طريق الموقع الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية، أو الاتصال بالرقم الخاص بالاستفسارات عن المساعدة وهو 19911.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

يمكن للأشخاص الحصول على المساعدة المقطوعة بشرط أن يكونوا مستوفين الشروط التي وضعتها هيئة الضمان الاجتماعي، وهي:-