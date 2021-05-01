نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المساعدة المقطوعة وكيف يتم الاستعلام عنها بطريقة إلكترونية ..ومستفيدي مقطوعة الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة ومواعيد الصرف الخاصة بها من الأمور التي كثر البحث عنها في الساعات القليلة الماضية في المملكة العربية السعودية، حيث قام الكثير من المواطنين بالتوجه إلى موقع التضامن الاجتماعي لمعرفة مواعيد الصرف، وهو ما أدي إلى قيام وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد اقتراب الصرف، وكذلك اعتماد المبالغ في الحسابات الخاصة بالمواطنين.

ما هي المساعدة المقطوعة

المساعدة المقطوعة هي عبارة عن شكل من أشكال الرعاية الاجتماعية التي تكفلها وزارة العمل بالسعودية، وتهدف هذه المساعدة إلى سد احتياجات العديد من الأسر السعودية الغير قادرة على سد الاحتياجات الخاصة بها، والهدف من المساعدة سد الفقر والبطالة والإعاقات، والظروف الاجتماعية المختلفة.

وقد حددت وزارة العمل المستحقين لهذه المساعدة وهم السيدات الأرامل والمطلقات، علاوة على أسر الشهداء وأسر السجناء وأسر المفقودين، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا يتم الصرف لمن زادت أعمارهم عن 60 عام من الرجال والنساء على حد سواء.

كيف يمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ومواعيد الصرف الخاصة بها عن طريق رقم الطلب بصورة الكترونية، ويمكنك الاستعلام عنها باتباع الخطوات التالية:-

في البداية عليك التوجه إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك من خلال كتابة اسمك والرقم السري الخاص بك.

والخطوة التالية هي القيام بالضغط على خيار الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الظاهر أمامك على الشاشة.

ومن ثم عليك الآن أن تقوم بإدخال رقم الطلب الخاص بك في الخانة المخصصة لذلك.

وبعد ذلك عليك الآن أن تقوم بالضغط على كلمة استعلام، وسوف تظهر لك مواعيد الصرف، وكذلك موعد إضافة المبلغ إلى حسابك.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا حول المساعدة المقطوعة، ونتمنى أن نكون قدمنا لكم العديد من المعلومات المفيدة.