نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع mod.gov.sa فتح تقديم وظائف وزارة الدفاع للجامعين الشروط في المقال التالي

رابط بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع السعودية، يبحث عنه خريجو الجامعات الراغبين في الالتحاق في الخدمة العسكرية والتسجيل على الوظائف العسكرية المتاحة بفروع القوات المسلحة المختلفة في المملكة، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع عبر موقعها الرسمي على موقع تويتر، عن حاجتها لشباب من حملة شهادة البكالوريوس وطلبة الكليات العسكرية من حملة الشهادة الثانوية علوم طبيعية، للتقديم في الوزارة للعام الدراسي القادم 2021/2022 وأعلنت الشروط العامة للتقديم وموعد التقديم ورابط التسجيل، وكافة التفاصيل سوف نعرضها لكم داخل المقال فتابعونا. رابط بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع الدخول على رابط بوابة القبول الموحد.

الدخول من الصفحة الرئيسية على تسجيل الدخول.

قم بملء البيانات الشخصية الخاصة بك بعناية وأحرص على أن تكون البيانات دقيقة وصحيحه.

بعدها سوف تصلك رسالة نصية sms” برمز التحقق قم بتسجيلها ثم أضغط تسجيل دخول من جديد.

سجل البيانات المطلوبة في استمارة التقديم الإلكترونية وتحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلاتك العلمية.

قم بحفظ الطلب بعد التأكد ومراجعة البيانات.

وبذالك تتم عملية التسجيل بنجاح. موعد تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 2021 التقديم للطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريوس يبدأ من الأحد 2021/05/02 . الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية علوم طبيعية يبدأ التسجيل الثلاثاء 2021/05/04. شروط التقديم على وظائف وزارة الدفاع للجامعيين أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والديه خارج المملكة أثناء خدمة الوطن. يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في قضايا مخله بالشرف والأمانة. يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 27 عام عند بداية الدراسة ويستثنى من ذالك الأطباء تخصص طبيب عام. أن يكون قد أدى أختبار القدرات العامة قياس ويقدم ما يثبت ذالك. يجب أن يتناسق الطول مع الوزن ولا يقل الطول عن 165 سم. في حال أن المتقدم متزوج يجب أن تكون الزوجة سعودية. أن يكون الطالب حاصل على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية. أن يكون قد أنهى فترة الامتياز للتخصصات الطبية. أن يكون لائق طبياً ولا يعاني من أي أمراض مزمنة. شروط التقديم على الوظائف للحاصلين على الثانوية العامة أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذالك من نشأ مع والديه خارج السعودية أثناء خدمة الوطن.

أن يكون حسن السير والسلوك وأن يكون غير محكوم عليه بعقوبة مخله بالشرف.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام.

أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية العامة تخصص علوم طبيعية ويكون خريج العام الحالي.

يجب أن لا تقل نسبة نجاحه عن 80% للقسم العلمي، وأن يكون حاصل على 60% في أختبار القدرات العامة.

يجب أن يكون المتقدم غير متزوج.

يجب أن يتناسب الطول مع الوزن وأن لا يقل الطول عن 165 سم.

يجب أن يكون المتقدم لا يعاني من أي أمراض مزمنة وأن يجتاز فحص الطبي.

يجب أن يكون قد أدى الاختبار التحصيلي وحصل على نسبة نجاح لا تقل عن 60%. الوسوم عمر شويل - جدة بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع mod.gov.sa فتح تقديم وظائف وزارة الدفاع للجامعين الشروط error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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