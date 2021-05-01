شروط قبول الخريجين الجامعيين للالتحاق بالخدمة العسكرية وموعد ورابط التسجيل

شروط قبول الخريجين الجامعيين للالتحاق بالخدمة العسكرية التي أعلنت عنها وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية والتي تضم الكثير من الضوابط التي تضمن الاختيار الأنسب لكل من ينضم إلي الجهات العسكرية بالمملكة، ويذكر أن الإدارة العامة للقبول المركزي أوضحت مؤخرا موعد بدء تسجيل الخريجين الجامعيين من حملة البكالوريوس والمقرر له بداية من الأحد الموافق الثاني من شهر مايو 2021، والذي يوافق 20 من شهر رمضان 1442ه‍.

شروط قبول الخريجين الجامعيين للالتحاق بالخدمة العسكرية

جاء بيان وزارة الدفاع للتسجيل قي الخدمة العسكرية لخريجي الجامعات من حملة البكالوريوس محدد فيه حزمة من الشروط ينبغي توافرها في كل الراغبين في الانتماء في الجهات العسكرية وخاصة وزارة الدفاع، حيث تضمنت أهم هذه الشروط التالي:

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وغير متزوج من زوجه تحمل جنسية أخري.

يجب أن تكون صحة المتقدم جيدة بعد إجراء الفحص الطبي.

لا يجب أن يكون المتقدم قد اتهم في أي قضايا تمس الشرف أو الأمانة.

لا يتم قبول من يقل طوله عن 165 سم.

لا يتم قبول من هو مدان في أي قضايا سياسية أو جنائية.

لا يتم قبول من تم فصله من أحد الجهات العسكرية الأخري بالمملكة.

يجب أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي.

يجب أن لا يكون المتقدم متزوج بامرأة أجنبية.

يجب أن لا يقل مجموع درجات الطلاب المتقدم عن جيد.

يجب أن لا يزيد عمر الطالب عن 27 عام، ويسمح ليزيد عمره إلي 30 إذا كان خريج كلية الطب.

طريقة التسجيل في وزارة الدفاع

لكي يتمكن من ينطبق عليه الشروط المحددة من قبل وزارة الدفاع السعودية عليه أولا الدخول إلى رابط وزارة الدفاع ومن ثم القيام بتسجيل البيانات المطلوب في الأماكن المحددة بداية من يوم الأحد الموافق 20 رمضان 1442 الموافق الثاني من مايو 2021 ووجهت اللجنة المركزية للقبول بضرورة زيارة رابط التسجيل في المواعيد المحددة، وفي النهاية نتمنى لكم التوفيق والسداد في المرحلة القادمة في حياتكم، ونرحب بأي تعليق أو استفسار في صندوق التعليقات اسفل هذا المقال شروط قبول الخريجين الجامعيين للالتحاق بالخدمة العسكرية.