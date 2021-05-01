نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مميزات منصة مدرستي السعودية التعليمية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي هي واحدة من الطرق التي قامت بها وزارة التعليم السعودية للتغلب على مشكلة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتعتبر منصة مدرستي هي منصة للتعليم عن بعد يمكن من خلالها للطلاب وأولياء الأمور في مراحل التعليم المختلفة متابعة أخر الأخبار التعليمية والمناهج الدراسية، وفقاً لما تقدمه وزارة التعليم السعودية من ضوابط وآليات للتحكم.

منصة مدرستي

من أجل استمرار عملية التعليم قامت وزارة التعليم التابعة للمملكة العربية السعودية بإنشاء نظام تعليمي إلكتروني يسمى مدرستي، ويعتبر هذا النظام هو وسيلة بديلة للنشاط التفاعلي الذي يقوم به الطلاب مع المعلمين في المدرسة.

ويمكن من خلال هذه المنصة تقديم الكثير من الخدمات التعليمية في صورة رقمية بهدف استكمال العملية الدراسية، بشكل يحقق سلام وأمانة الطلاب خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

ويعتبر موقع مدرستي من المواقع المحتوية على الكثير من الأدوات التعليمية التي يمكن من خلالها شرح المناهج الدراسية وتقديم الوجبات والقيام بالامتحانات الإلكترونية وغيرها الكثير من الخدمات الأخرى المختلفة.

مميزات موقع مدرستي التعليمي

يعتبر موقع مدرستي التعليمي من المواقع المميزة بالنسبة لوسائل التعليم عن بعد، وتتمثل مميزات هذه المنصة في النقاط التالية:-