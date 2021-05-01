مواعيد القبول في الجامعات السعودية والشروط المطلوبة 1442/2021

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عمر شويل - جدة مواعيد القبول في الجامعات السعودية 1442/2021، سؤال يتردد على ذهن الطلبة من خريجي الثانوية العامة وأولياء الأمور في المملكة خاصة مع اقتراب الطلبة من الانتهاء من الاختبارات النهائية، وبعدها يتم البحث عن مواعيد القبول في الجامعات المختلفة للتقديم في الكليات التي يرغبون بها والجامعات التي يلتحقون بها، حيث تستمر فترة التسجيل في الجامعات من 4 أيام إلى شهر أو أكثر وتختلف من جامعة إلى أخرى.

شروط القبول في الجامعات السعودية

يوجد مجموعة من الشروط العامة التي تتفق فيها الجامعات السعودية كقواعد عامة للقبول بها ومن هذه الشروط:

حصول الطالب على شهادة الثانوية من المملكة وفي حال إذا كانت الشهادة الثانوية من خارج المملكة يتم معادلتها من خلال وزارة التعليم السعودي.

الوقت المسموح به في قبول شهادة الثانوية العامة هو ألا تزيد عن خمس سنوات من التخرج.

الحصول على اختبار القدرات والاختبار التحصيلي الذي تشترطه الجامعات السعودية.

الالتزام بشروط كل جامعة وما تطلبه من اختبارات، مع اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

في حال كان الطالب يعمل يتم تقديم موافقة من جهة العمل.

تقديم الأوراق المطلوبة ومنها شهادة الثانوية العامة.

الهوية الوطنية أو الإقامة للوافد سارية المفعول.

صور حديثة للطالب، وشهادة اجتياز اللغة الإنجليزية

تقديم ما يثبت سداد الرسوم التي تختلف من جامعة لأخرى.

ألا يكون مفصولاً من جامعة أخرى لأسباب تأديبية.

لا يتم قبول حملة البكالوريا أو ما يعادلها.

ويمكنكم التعرف على نسب القبول في الجامعات السعودية للعام الماضي من خلال موقعنا ثقفني.

مواعيد القبول في الجامعات السعودية 1442/2021

تختلف الأوقات التي تبدأ فيها الجامعات في فتح أبواب القبول لطلبة الثانوية العامة التي يتخرجون هذا العام وكذلك من الأعوام السابقة، وفق شروط كل جامعة والنسبة الموزونة التي يتم تحديدها.

عادة ما يتم فتح أبواب القبول في الجامعات المختلفة في السعودية بين نهاية العام الدراسي وحتى منتصف الإجازة الصيفية التي يبدأ الطلبة فيها في التعرف على شروط الجامعات المختلفة وتجهيز الأوراق اللازمة للتقديم.

درجة القبول في الجامعات السعودية

يهتم ويتساءل طلاب الثانوية العامة عن درجة القبول في الجامعات السعودية كل عام، حيث يتم تحديد الدرجات على عدة عوامل مثل الأماكن المتاحة في الجامعة وعدد الطلاب المتقدمين للتسجيل في الجامعة، ويتم معرفة درجات القبول بعد إعلان نتائج القبول في الجامعة.