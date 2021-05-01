نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في القطاعين العام والخاص .. موعد آخر دوام في المملكة العربية السعودية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نهاية آخر دوام في شهر رمضان المبارك 1442 في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي سوف نوضحه بشيء من التفصيل في مقالنا هذا على موقع ثقفني، وذلك تزامناً مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442 هجريا، حيث يسعى جميع العاملين في مختلف قطاعات المملكة سواء كانت عامة أو خاصة على معرفة موعد آخر دوام في هذا الشهر الفضيل، حتى يتمكن الجميع من معرفة عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 1442.

متى نهاية دوام رمضان 1442 في السعودية؟

كانت حكومة المملكة العربية السعودية قد أقرت موعد آخر دوام في شهر رمضان المبارك، وذلك في بداية الشهر الفضيل، حتى يتمكن جميع العاملين في المملكة من مواطنين ومقيمين في مختلف قطاعاتها العامة والخاصة من معرفة قدر الإجازة التي سوف يحصلون عليها بمناسبة عيد الفطر المبارك، حتى يجهزون خطط الاحتفال بالعيد وفق طقوسهم الخاصة من معايدة الأهل والأحباب وربما السفر للتنزه، وفيما يلي مواعيد آخر دوام عمل في شهر رمضان المبارك 1442:

القطاع العام السعودي:

كانت وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية قد أقرب منذ مطلع العام الجاري إجازة عيد الفطر المبارك 1442 في مختلف قطاعات المملكة العامة، على أن تبدأ منذ يوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك 1442 هجريا، بما يوافق 7 مايو 2021 ميلاديا، وتنتهي في اليوم الخامس من شهر شوال 1442 هجريا، بما يوافق 12 مايو 2021 ميلاديا، على أن يستعيد العاملون في المملكة الدوام الخاص بهم بدءا من اليوم التالي السادس من شهر شوال، 13 مايو 2021، وإذا أراد بعض الموظفون العمل في خلال أيام الإجازة المقررة، فإنه يتم احتساب ساعات العمل تلك كساعات إضافية بأجر مضاعف.

القطاع الخاص السعودي:

هناك اختلاف ملاحظ بين نهاية الدوام في شهر رمضان المبارك 1442 بين القطاع العام والخاص، حيث نجد أنه في القطاع الخاص ينتهي آخر دوام في نهاية يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك 1442، بما يوافق 11 مايو 2021 ميلاديا، تبدأ بعدها إجازة عيد الفطر المبارك في اليوم التالي 30 رمضان 1442 هجريا، وتستمر إجازة عيد الفطر المبارك مدة أربعة أيام، يستعاد بعدها الدوام مرة ثانية في يوم الأحد 4 شوال 1442 هجريا.

كم باقٍ على اجازة عيد الفطر 1442؟

سوق يتم استطلاع هلال شهر شوال 1442، حسب البحوث الفلكية وفق الشريعة الإسلامية المباركة، وذلك في مغرب يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان 1442 هجريا، بما يوافق 11 مايو 2021 ميلاديا، وسوف نجد الآتي:

في حال تمت رؤية هلال شهر شوال 1442، فإن أول أيام شهر شوال هي يوم الأربعاء 12 مايو 2021 ميلاديا.

في حال لم يتم رؤية هلال شهر شوال 1442، فإن يوم الأربعاء 12 مايو 2021 هو المتمم لشهر رمضان المبارك يكون بهذا شهر رمضان ثلاثون يوما، ويكون أول أيام شهر شوال هو يوم الخميس 13 مايو 2021 ميلاديا.

عدٌّ تنازلي على بدء إجازة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية 1442:

باقٍ على آخر يوم دوام في شهر رمضان المبارك 1442 في القطاع العام:

03 يوم و 17 ساعة و 03 دقيقة و 26 ثانية.

باقٍ على أخر يوم دوام في شهر رمضان المبارك 1442 في القطاع الخاص:

07 يوم و 17 ساعة و 03 دقيقة و 26 ثانية.

باقٍ على أخر يوم دوام في شهر رمضان المبارك 1442 في البنوك:

07 يوم و 17 ساعة و 03 دقيقة و 26 ثانية.

وإلى هنا نصل إلى ختام مقالنا على موقع ثقفني، بعد أن عرفنا سويا موعد آخر يوم دوام في المملكة العربية السعودية في مختلف قطاعاتها العامة والخاصة، حيث تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك 1442، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.