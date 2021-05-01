إغلاق شارع الفن بأبها بسبب الإقبال الكثيف والزحام الشديد

بلادي – الرياض :
أعلنت أمانة منطقة عسير، إغلاق شارع الفن بمدينة أبها؛ بدءاً من الليلة الماضية، وذلك نظرًا للإقبال الكثيف، والازدحام الشديد.
وقالت الأمانة، إن هذا الإجراء تم بناء على توجيهات وزارة الداخلية، وتنفيذًا لتعليمات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.
وأشارت إلى أنه تم التنسيق بين الأمانة وشرطة المنطقة لإغلاق الشارع مؤقتاً، حيث تم وضع خطة ميدانية لإدارة الموقع، والتحكم في مداخله ومخارجه، ولن يُسمح بدخول الموقع إلى حين تنظيمه، والتحكم في المداخل والمخارج وفق الخطط التنظيمية التي تضمن عدم التزاحم حفاظاً على سلامة الجميع.
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