سفارة المملكة باليابان تؤكد سلامة المواطنين من الزلزال الذي ضَرب شمال شرق البلاد

بلادي – الرياض :

أكدت سفارة المملكة لدى طوكيو، سلامة المواطنين من تداعيات الزلزال الذي ضَرب اليوم (السبت) شمال شرق اليابان،وبلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر.

وقالت السفارة إنها تتابع آثار الزلزال في محافظة مياجي، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع إدارة شؤون السعوديين بالسفارة.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ذكرت أن مركز الزلزال وقع قبالة ساحل محافظة مياجي وعلى عمق 60 كيلومترا، مشيرة إلى عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال حتى الآن، كما لم تصدر أي تحذيرات من موجات مدّ قوية “تسونامي”.