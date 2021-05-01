الدكتور الحربش: السعوديون يخالفون التكوين الإلهي للإنسان بهذا التصرف.. وصحة المجتمع تسير في الاتجاه الخطأ

بلادي – الرياض :

قال استشاري الأمراض الباطنية الدكتور جاسر الحربش، إن صحة المجتمع الآن تسير في الاتجاه الخطأ، ولا بد من التركيز على تصحيح ذلك.

وأوضح خلال استضافته في برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، أن المشكلات الصحية التي يعاني منها الكثيرون هي ليست أمراضًا، بل ارتباكات هضمية سببها الأسلوب المعيشي وطريقة تناول الطعام.

وأبان أنه عند الاستعجال في تناول الطعام لأي سبب كان؛ فإن المعدة تستقبل طعامًا غير مهضوم لذا تضطر لإفراز المزيد من العصارات الهضمية لتهضم ذلك الطعام.

وأضاف أن الشبع ضار بالصحة، مشيراً إلى قول النبي الكريم “نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع”، لافتًا إلى أن المولى عز وجل ذكر في كتابه الكريم “وجلعنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا”، ولكن السعوديين الآن يأكلون في الليل أكثر من النهار، وهذا يخالف التكوين الإلهي للإنسان حيث إن حركة المعدة بالنسبة للإنسان مرتبة على النهار.