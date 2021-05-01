بمشاركة عدد من الوزراء.. جلسة حوارية اليوم بعنوان “رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل”

بلادي – الرياض :
تنعقد مساء اليوم (السبت) جلسة حوارية، بمشاركة عدد من الوزراء، ورؤساء برامج تحقيق الرؤية، تحت عنوان “رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل”.
ويتحدث المشاركون خلال الجلسة عن رحلة الرؤية خلال الخمس سنوات الماضية، وإنجازاتها وتحدياتها وملامح المرحلة القادمة.
وتُبث الجلسة على شاشة قناة السعودية من الساعة 10:30 من مساء اليوم وتستمر حتى الـ11:30 مساء.
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