“الصحة”: التحصين يمنع العدوى أو يساعد في السيطرة عليها لكن لا يعني عدم نقل الفيروس للغير

بلادي – الرياض :

أوضحت وزارة الصحة أن لقاح كورونا يعمل بشكل عام على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس.

وأبانت أن هذه الأجسام المضادة توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها، مؤكدة أن هذا لا يعني أن المحصن في حال إصابته لن ينقل الفيروس للغير، داعية إلى الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد التطعيم.

وأضافت أن المحصن بعد مرور 14 يوما من استكمال التطعيم لا يلزمه الدخول في الحجر عند مخالطة حالة مؤكدة، لكن يجب عليه الاستمرار في الاحترازات العامة مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي.

جاء ذلك ردا على استفسار عن مدى إمكانية إصابة الشخص المحصن بجرعتي لقاح في حال مخالطته لمصاب غير محصن.