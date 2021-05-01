شقيق المواطن المتوفى في حادِث تصادم طائرتين بجنوب إفريقيا: كان متشوقاً للعودة ورؤية أطفاله

بلادي – الرياض :
كشف شقيق المواطن المتوفى في حادِث تصادم بين طائرتين للتدريب بإحدى ضواحي مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، تفاصيل جديدة عن حياة شقيقه، مبيناً أنه كان محباً لتعلم مهنة الطيران.
وأوضح معتز شقيق المتوفى (أحمد السيسي)، أن العائلة تعيش في مأساة بعد الحادِث الذي تسبب في وفاة شقيقه، مشيراً وفقاً لـ”العربية”، إلى أنهم تحدثوا مع الفقيد قبل وفاته بيوم واحد، وكان بأحسن حال، كما كان متشوقاً لعودته إلى أرض الوطن ورؤية زوجته وأطفاله.
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