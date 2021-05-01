“المرور”: ضبط شخص قاد مركبته على إطارين وبدون لوحات في تبوك

بلادي – الرياض : أعلنت الإدارة العامة للمرور بمنطقة تبوك، اليوم (السبت) ضبط قائد مركبة قاد مركبته على إطارين وبدون لوحات مرورية، معرضًا حياته للخطر. وقالت الإدارة إن قائد المركبة قام بنشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيامه بقيادة مركبته على هذا النحو المخالف. وأوضحت أنه سيتم إحالة الشخص إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة وفقاً لنظام المرور.

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