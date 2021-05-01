“قريباً” أوامر ملكية بصرف المساعدة المقطوعة 1442 قبل حلول عيد الفطر للفئات التالية وشرط جديد

المساعدة المقطوعة 1442، موعد صرف مقطوعة الضمان، متى تصرف المكرمة الملكية، صرف المساعدة قبل حلول عيد الفطر المبارك، كل هذه الكلمات تشغل بال الملايين من مستفيدي المساعدات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، التي تختص برعاية محدودي الدخل وتقديم الخدمات لهم ويترقب المواطن المستحق للدعم الفرحة قبل حلول العيد حتى تكتمل فرحتهم بالحصول على الدعم وأستقبل العيد، وزارة الموارد ترد على مئات الآف عبر خدمة العملاء والرقم الموحد المخصص للرد على الاستفسارات والتساؤلات يومياً، حتى أصبح السؤال عن موعد مقطوعة الضمان هو السؤال الأكثر في المملكة في الوقت الراهن.

إيداع المساعدة المقطوعة 1442 في حسابات المستفيدين

بعد أن أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً بتشكيل لجنة تكون مهمتها المساعدات التي تقدم للفئات الأقل دخلاًَ، حتى يكون هناك سرعة في اتخاذ القرار ما يزال المواطن في المملكة لا يعير هذه الجان أي أهمية، وينتظر القرار من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، أو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكي يتم الصرف ويسق السعوديين في قيادتهم وأنها تشعر بأحوالهم وسوف يكون القرار في القريب العاجل.

أسماء المستفيدين من الدعم

جاري الآن حصر المستحقين للدعم ومن تنطبق عليهم الشروط لكي يتم الصرف في القريب العاجل للفئات التالية.

الفئات الأقل دخلاً ومن ليس لهم سجل تجاري أو أي ممتلكات وأنشطة تجارية. أن يكون المستحق سعودي الجنسية ومقيم بصفة دائمة داخل المملكة. أن لا يزيد راتب الشخص الأعزب عن 3000 ريال والمتزوج رب الأسرة عن 8680 ريال في الشهر.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442