شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم السبت

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1048 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 11 حالة وفاة ، و 964 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 418411 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 401544 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6968 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم السبت.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :