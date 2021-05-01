الدَرجَ القِديم…أسطورة تاريخية

دوت الخليج – هيئة التحرير

تصوير : خالد الجهني

الدرج القديم أسطورة تاريخية ..والجسر الذي يعُبر بنا إلى مطل أحلى الشرفات ..منه اسقبلنا كثيراً من الأفراح كفرحة المولود والنجاج والتخرج وغيرها

فهو لازال عالقاً في ذاكرة الكثير من الأذهان أيام جميلة وذكريات خالدة عبق الماضي الأصيل والذكرى التليدة ..دَرجَ البيت القديم صورة لن تكرر حتى مع تقسيمات جدرانه وخشونة أستاره وتشكيل رسمه وصورة التقطت من مصور عالمي محترف وفنان أبدع في رسم التفاصيل وترك لنا حرية التعبير في الوصف ولكم التعليق

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