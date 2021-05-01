طريقة وشروط التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي تقدم المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات لمواطنيها لتوفر لهم معيشه كريمة، ومستفيدي الضمان الاجتماعي هم المطلقات والأرامل وكبار السن والأسر التي لها دخل محدود، والأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي، فتقدم لهم المملكة مشروع سكنى قومى بدعم من وزارة الإسكان بالمملكة، للأسر الأشد احتياجا وأصحاب الدخل المحدود المسجلين في الضمان الاجتماعي، ويضم هذا المشروع اكثر من مائتي ألف وحدة سكنية مجهزة للإسكان، وهذا مقابل دفع أقساط ميسره رمزية لفتره زمنية محدودة، وذلك حسب الوحدة السكنية المختارة، وبعد دفع الأقساط الميسرة تكون الوحدة ملكا له.

طريقة وشروط التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي

هناك شروطا للتسجيل في الإسكان التنموي من وزارة الإسكان بالمملكة لمستفيدي الضمان الاجتماعي :

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية. ألا يقل عمر المتقدم عن خمس وعشرون عاما. يجب أن تكون الأسرة مسجلة في الضمان الاجتماعي. يجب أن لا يكون لهم مصدر دخل أو أصحاب دخل محدود. لابد للمتقدم ألا يكون حصل على دعم من وزارة الإسكان مسبقا. يجب على المتقدم ألا يكون مسجل باسمة سكن اخر.

أهداف برنامج الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

توفير سكن مناسب لمحدودي الدخل والأسر الأشد احتياجا. يدفع قسط بسيط شهريا لمده محددة حسب المنزل المختار. توفير الدعم اللازم للأسر من المسجلين في الضمان. هذه الوحدات تتميز بالجودة العالية وفى مناطق سكنية وليست نائية وبسعر زهيد. والهدف الرئيسي من هذا البرنامج أن تصل نسبة المستفيدين حوالى سبعون بالمائة بحلول 2030.

طريقة التسجيل في الإسكان التنموي من موقع سكنى الالكتروني

وفرت المملكة طرق عديدة للتسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان، من خلال موقع سكنى التابع لوزارة الإسكان بالمملكة وهناك خطوات يجب اتباعها للتسجيل:

الدخول على موقع وزارة الإسكان. قم بالضغط على الدخول إلى سكنى. سوف يتيح لك البرنامج أدخال بياناتك، رقم الهوية وتاريخ الميلاد. سيظهر لك جميع أفراد الأسرة، فيجب عليك وضع تاريخ الميلاد لكل فرد فيها. ثم قم بعد ذلك بإدخال بيانات الدخل والوظيفة واسم البنك الذي تتعامل معه. استكمال أي بيانات مطلوبة بطريقة صحيحة.

شروط التسجيل في الإسكان التنموي للمطلقات والارامل

يحق للمرأة السعودية من المطلقات والأرامل المستفيدين من الضمان على دعم سكنى من وزارة الإسكان: