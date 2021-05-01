نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي للمتقاعدين بدون كفيل يبدأ من 50 ألف ويصل إلى مليون ونصف ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي للمتقاعدين أحد التمويلات الشخصية التي يقدمها البنك السعودي للاستثمار بدون الحاجة إلى كفيل ومتوافق مع تعاليم الإسلام ويصل هذا التمويل إلى مليون ونصف ريال سعودي، وفقا إلى الضوابط والمعايير التي حددها البنك السعودي للاستثمار، حيث يمكنك التعرف على قيمة التمويل الشخصي المستحق لك من خلال استخدام حاسبة التمويل والتي تقوم بتسجيل بعض البيانات والمعلومات مثل الدخل الشهري ومدة التمويل والقطاع سواء كان حكومي أو خاص، والضغط على النتيجة، ستظهر لك قيمة التمويل المستحق لظروفك، حيث نوضح لكم عبر موقعكم ثقفني الشروط والمزايا التي من خلالها يستطيع الحصول على التمويل السريع.

تمويل شخصي للمتقاعدين

يقدم البنك السعودي للاستثمار تمويل شخصي سريع يتوافق مع شروط الشريعة الإسلامية، بجانب إعفاء أسرة المستفيد من سداد أي قسط شهري في حالة إصابة أو حدوث للمتقدم إصابة عجز أو إصابة أدت به لا قدر الله إلى الوفاة، فيما يتيح البنك إلى استفادة المتقاعدين إلى التمويلات الإضافية في حالة حصوله على التمويل الشخصي الأساسي بشرط أن يكون حدث زيادة في الدخل الشهري للمتقدم، يبدأ التمويل الشخصي من 50,000 ريال ويصل إلى 1,500,000 ريال سعودي، كما أتاح البنك تمويل عقاري متميز للمواطنين.

شروط التمويل الشخصي للمتقاعدين



وضع البنك السعودي للاستثمار حزمة جديدة من الشروط الواجب توافرها في المواطنين الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي المخصص للمتقاعدين وجاء من أهم تلك الشروط التالي:

يجب أن يكون يقل عمر المتقدم عن 38 عام.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 65 عام عند اخر قسط.

يجب أن يكون المتقاعدين المتقدمين يكونوا من أبناء المملكة العربية السعودية.

المتقدمين يكونوا من أبناء المملكة العربية السعودية. يجب تعبئة البيانات في نموذج طلب التمويل الشخصي.

يجب تقديم صورة من الهوية الوطنية بشرط أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول.

تقديم خطاب تعريفي من المؤسسة العامة للتقاعد موضح به الراتب إذا كنت قد عملت بالقطاع الحكومي.

تقديم خطاب تعريفي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موضح بها الراتب إذا كنت قد عملت بالقطاع الخاص.

مميزات التمويل

يتميز التمويل الشخصي انه متوافق مع مفاهيم وتعاليم الشريعة الإسلامية والأعفاء من سداد أي قسط في حالة لا قدر الله حدث عجز أو وفاة كما يتميز بعد وجود كفيل بالإضافة إلى سرعة الحصول علي التمويل في نفس يوم التقديم، لذا يمكنكم الآن الدخول والحصول علي التمويل من خلال رابط تقديم طلب التمويل.

وصلنا معكم إلى ختام توضيح كيفية الحصول علي تمويل شخصي للمتقاعدين بدون كفيل يبدأ من 50 ألف ويصل إلى مليون ونصف ريال سعودي.