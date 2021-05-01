رابط وشروط التقديم على الوظائف الإدارية الشاغرة في شركة السعودية للتموين

تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على توفير العديد من الوظائف المختلفة أمام الراغبين في الحصول على عمل من المواطنين والمواطنات بالمملكة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا وتبعتها الاقتصادية، وفي هذا الإطار فقد أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر الموقع الإلكتروني لها، عن توفر عدة وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “مدير تطوير الأعمال”، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

رابط التقديم في الوظائف الإدارية الشاغرة بالخطوط السعودية

ووفقًا لما تم الإعلان من قبل شركة الخطوط السعودية للتموين فإن عملية التقديم بالوظائف الشاغرة ستكون من خلال رابط التقديم في وظائف الخطوط السعودية للتموين المعلنة، حيث يمكن للراغب في الحصول على الوظائف المتاحة التعرف على كافة التفاصيل والشروط الخاصة بهذه الوظائف من خلاله وإتمام عملية التقديم.

موعد التقديم على وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين

وبالنسبة لموعد التقديم على وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين فقد أوضحت الشركة أن عملية التقديم تم إتاحتها من خلال الموقع الإلكتروني للتوظيف التابع لها، حيث يمكن التقديم على الوظائف المتاحة بداية من يوم 29 أبريل 2021، ويستمر حتى يوم 28 يونيو 2021 ليتمكن كافة الراغبين في الحصول على الوظائف من إتمام عملية التقديم.

الشروط والضوابط المطلوبة للتقديم على وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين

أما عن الشروط والضوابط المطلوبة للتقديم على وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين فقد وضعت الشركة عدة ضوابط جاءت على النحو التالي: