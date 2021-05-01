نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد التسجيل للجامعات السعودية 1443 // وزارة التعليم تحدد موعد التقديم والشروط والأوراق المطلوبة في المقال التالي
يبحث الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية العامة للعام الحالي 1442، عن موعد التسجيل للجامعات السعودية للعام الدراسي المقبل 1443، وعن شروط التقديم الخاصة بالطلاب السعوديون والطلاب الأجانب، وكانت وزارة التربية السعودية قد أعلنت نتائج الشهادة الثانوية منذ يومين وبعدها مباشراً بدأ الطلاب في البحث عن الجامعات التي سيلتحقون بها، والنسب الموزونة للتقديم والمستندات المطلوبة لتجهيزها قبل فتح باب التسجيل الذي لم تحدده الوزارة بشكل رسمي حتى اللحظة، ونحن سنقدم لقرائنا الأعزاء ألية التسجيل للجامعات ورابط التسجيل.
موعد التسجيل للجامعات السعودية 1443
من المعروف أن وزارة التعليم السعودية هي المنوط بها تحديد النسب الموزونة للقبول بالجامعات السعودية، وأنها توفر نسبة 5% من عدد الطلاب في كل جامعة للطلاب الأجانب بشروط محددة، ومنها أن يقدم شهادة معتمدة بإتقانه اللغة العربية، والمملكة تعامل الطلاب الأجانب من أم سعودية وأب أجنبي معاملة الطالب السعودي، وكما ذكرنا سابقاً لم يتم تحديد موعد للتسجيل حتى الآن.
طريقة التسجيل للجامعات السعودية 1443
- الدخول على رابط الجامعة السعودية الإلكترونية.
- الضغط على بوابة القبول لمرحلة البكالوريوس.
- ثم القيام بإنشاء حساب مستخدم جديد.
- تسجيل البيانات المطلوبة للطالب ثم الضغط على زر متابعة.
- سوف تنتقل إلي صفحة جديدة لاختيار مكان الدراسة ودورة القبول.
- ثم تسجيل البيانات الشخصية من جديد ” الاسم، مكان الميلاد، العنوان، المؤهل.
- تحديد التخصص الذي ترغب في الدراسة به.
- الضغط على إرسال الطلب وبذالك تتم عملية التسجيل.
شروط التسجيل في الجامعات السعودية
- يجب أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة ولم يمر عليها أكثر من 5 سنوات.
- يجب أن ينجح الطالب في أختبار القدرات العامة قياس والاختبار التحصيلي.
- يجب أن يكون الطالب حاصل على النسبة الموزونة المحددة من الجامعة التي يرغب في التسجيل بها.
- في حالة أن كان الطالب حاصل على شهادة الثانوية من خارج المملكة يجب أن يتم اعتمادها من وزارة التعليم.
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