طريقة تفعيل التحويل الفوري بنك الجزيرة عبر خدمة المدفوعات الفورية سريع تطبيق الجزيرة

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عمر شويل - جدة طريقة تفعيل التحويل الفوري بنك الجزيرة عبر خدمة المدفوعات الفورية نظام سريع من جوالك باستخدام تطبيق الجزيرة، خدمة التحويل السريع الذي تم تطبيقها لدى مُعظم بنوك المملكة العربية السعودية تُعد الحل الأمثل من جميع النواحي، حيث توفر تلك الخدمة إمكانية التحويل النقدي الفوري بين الحسابات في البنوك المختلفة، ولا تحتاج معها للذهاب إلى جهاز الصراف الآلي أو فرع البنك لكي تتمكن من التحويل المالي، كما لا تحتاج للانتظار لكي يصل المبلغ إلى الحساب الآخر حيث يتم التحويل بشكل فوري مع رسوم بسيطة للغاية، لذا فسوف نقدم لكم اليوم طريقة تفعيل التحويل الفوري بنك الجزيرة عبر خدمة المدفوعات الفورية سريع باستخدام تطبيق بنك الجزيرة.

طريقة تفعيل التحويل الفوري سريع بنك الجزيرة

لكي تتمكن من تفعيل التحويل بالمدفوعات الفورية والاستفادة من نظام سريع لدى بنك الجزيرة، قم بفتح تطبيق بنك الجزيرة وستظهر لك رسالة إشعار تطلب السماح التطبيق بالوصول إلى بياناتك الخاصة، حيث تحتاج إلى إستخدام المُعرفات البديلة لكي تتمكن من التحويل باستخدام خدمة المدفوعات الفورية، ويتيح البنك استخدام البريد الإلكتروني أو رقم الجوال أو رقم الهوية كمعرفات بديلة لتفعيل خدمة سريع، وبعد الدخول إلى التطبيق ستظهر عدة خيارات منها الحسابات، والتحويل، والسداد، والبطاقات، وبرامج التمويل، وخدمة فوري، والجزيرة كابيتال والعديد من الخدمات الأخرى.

لاستكمال إجراءات تفعيل خدمة سريع للتحويل الفوري قم بالضغط على تحويل، وسوف يعرض لك تطبيق بنك الجزيرة صفحة جديدة بها خيارات مُختلفة للتحويل منها التحويل بين حساباتي، وداخل بنك الجزيرة، و حوالات دولية، وإدارة التحويل السريع، يتم الضغط على إدارة التحويل السريع ثم يتم وضع حد التحويل السريع الحالي والضغط على موافق، بعدها قم بالتوجه إلى تحويلات البنوك المحلية في الصفحة الرئيسية واختيار حسابك الشخصي منها، بالإضافة إلى المبلغ ونوع التحويل حوالة سريعة.

خدمة المدفوعات الفورية تطبيق الجزيرة

يجب تحديد المعرف البديل لاستكمال التحويل الفوري ويتم باستخدام إما رقم الجوال أو رقم الأيبان أو رقم الهوية، ثم يتم إختيار اسم البنك الذي ترغب في التحويل له من بين البنوك المحلية السعودية المتوفرة، أما نوع الحوالة فيتم إختيار شخصية ثم يتم الضغط على متابعة بعد تعبئة كافة البيانات، وبعدها سيعرض تطبيق الجزيرة صفحة بها جميع بيانات الحساب والاسم والتحويل والمُعرف والمبلغ، بالاضافة إلى الرسوم وقيمة الضريبة المُضافة ومدة التحويل فوري، ثم الضغط على تأكيد بعد مراجعة كافة البيانات، وبتلك الطريقة يتم التحويل الفوري سريع عبر تطبيق بنك الجزيرة.

ومن خلال تلك الخطوات البسيطة وبعد قيامك بعملية ربط لمعرف الحساب الذي قمت باختياره لدى بنك الجزيرة، أصبح لديك الإمكانية لتنفيذ عمليات المدفوعات والتحويل الفوري عن طريق هاتفك الجوال عبر تطبيق الجزيرة موبايل، فقط قم باختيار الحساب الذي ترغب في التحويل منه وحدد معرف الحساب سواء البريد الإلكتروني أو رقم الجوال أو رقم الهوية لتفعيل خدمة سريع بنك الجزيرة.