دار الإفتاء السعودية تُحدد مقدار زكاة الفطر نقداً أو حُبوب هذا العام

حددت دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية مقدار زكاة الفطر لهذا العام عن شهر رمضان 1442 هجرية، حيث ذكرت دار الإفتاء من خلال صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بأن مقدار زكاة الفطر هذا العام نقداً هي 25 ريال سعودي عن الفرد الواحد، كما ذكرت بأنه يجوز إعطاء زكاة الفطر بالكامل لشخص واحد، ويمكن تقسيمها على أكثر من فرد، وأوضحت بأنه إذا كانت قيمة الزكاة كبيرة يُفضل أن يتم تقسيمها على أكثر من فرد.

كما حددت دار الإفتاء السعودية مقدار زكاة الفطر إذا تم إخراجها حبوب بالصاع، والصاع يساوي مقدار إناء من الشراب أو الطعام، ويقدر الصاع بحوالي 4 حفنات فى كف اليدين، والصاع يساوي حوالى 3 كيلو جرام، ويفضل الكثير من المسلمين إخراج الزكاة حبوب حيث ورد عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أي سرح، أنه سمع أبا سعيد الخضري وهو يقول “كنا نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط”.

مقدار زكاة الفطر من الحبوب بالسعودية

مقدار الزكاة إذا تم إخراجها من العدس تعادل 2 كيلو و100 جرام.

مقدار الزكاة إذا تم إخراجها من الأرز تعادل 2 كيلو و300 جرام.

مقدار الزكاة إذا تم إخراجها من القمح تساوي 2 كيلو و40 جرام.

مقدار الزكاة إذا تم إخراجها من اللوبيا تعادل 2 كيلو و60 جرام.

مقدار الزكاة إذا تم إخراجها من حبوب الزبيب تعادل واحد كيلو و640 جرام.

مقدار الزكاة إذا تم إخراجها من الدقيق تساوي 2 كيلو جرام.

مقدار الزكاة إذا تم إخراجها من الحمص تساوي 2 كيلو جرام.

الحكمة من فرض زكاة الفطر وموعدها

الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمس، والحكمة من مشروعية فرض الزكاة هي إغناء الفقير المحتاج مصداقاً لقول رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم “أغنوهم عن طواف هذا اليوم”، وقد فُرضت الزكاة فى العام الثاني من الهجرة مع ركن الصيام، وزكاة الفطر يتم إخراجها قبل حلول عيد الفطر المبارك ومن بداية شهر رمضان، والهدف من زكاة الفطر هو تزكية النفس وتطهيرها من أي لغط ويتم إخراجها على جميع أفراد الأسرة الصغير والكبير وهى تزكية عن الصحة، ويختلف البعض فى كيفية إخراج الزكاة هل يتم إخراجها نقداً أو يتم إخراجها حبوب مثلما كان يفعل رسولنا الحبيب محمد صلي الله عليه وسلم.