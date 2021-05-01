مطاعم فطور رمضان في الرياض للعائلات

بمناسبة الشهر الفضيل يزداد البحث خلال الفترة الحالية عن مطاعم فطور رمضان في الرياض للأسر والعائلات، كنوع من التغيير وكسر الروتين اليومي، لذلك نقدم في المقال مجموعة من المطاعم والكافيهات التي يستطيع الفرد وأفراد أسرته الاستمتاع فيها بالأكلات اللذيذة والمشروبات المتنوعة.

مطاعم فطور رمضان في الرياض

يوجد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية العديد من المطاعم والمقاهي الراقية التي تقدم خدمات على أفضل للعملاء، خاصة في غضون شهر رمضان المبارك حيث الاهتمام البالغ بجودة الطعام، وفيما يلي أسماء أشهر مطاعم الرياض:

مطعم بول

يقدم هذا المطعم مأكولات تحمل الطابع الفرنسي المتميز، يفتح بداية من الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

تمتاز أسعار المطعم بأنها مناسبة وغير مبالغ فيها، كما يمكن اصطحاب الأطفال.

يتم تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة، والتي من أشهرها الكرواسون، فطائر بالتفاح، الباغيت، والبريوش اللذيذ.

عنوان المطعم بالتفصيل هو طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز، العليا، مدينة الرياض 1222، رقم الهاتف للحجز والاستفسار هو 966114169125 .

مطعم النافورة من أفضل مطاعم فطور رمضان في الرياض

يبدأ العمل منذ الساعة السادسة صباحًا وينتهي في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

يقدم مأكولات متنوعة ولذيذة من أشهرها الأسماك والشاورما.

مسموح باصطحاب الأطفال، ويمتاز المطعم بالأسعار التنافسية حيث الالتزام بعد المبالغة.

عنوان المطعم هو الشيخ جابر الأحمد الصباح، الرمال، الرياض، المملكة العربية السعودية، رقم الهاتف هو 966118123779 .

مطعم مهراجا الشرق

يقدم مأكولات هندية ويحظى بإعجاب شديد وإقبال كبير عليه من قبل العملاء.

تتمثل مواعيد العمل في البدء منذ الساعة الواحدة ظهرًا وتنتهي في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

الأسعار مناسبة جدًا، كما أنه مسموح بجلب الأطفال إلى المطعم مع أسرهم، علمًا بأنه عائلي فقط.

عنوان المطعم هو منطقة السليمانية مدينة الرياض، رقم الهاتف 966114641111 .

مطعم عبد الوهاب