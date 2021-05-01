نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الفصل الدراسي الثاني 1442 عبر نظام نور برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الفصل الدراسي الثاني 1442 عبر نظام نور برقم الهوية ، يترقب أولياء الأمور والطلاب بالمملكة العربية السعودية الإستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام 1442 ه‍جريًا، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية أنه سوف يتم رفع الدرجات و إعلان النتائج بشكل إلكتروني عبر موقع نور التعليمي، وذلك ضمن خطة المملكة للتعليم عن بُعد في ظل الظروف التي يمر بها العالم من انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد كوفيد19، وقد جاء هذا بعد أن انهي طلاب المرحلة الإبتدائية بدءًا من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي والصفوف الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 1442 هجريًا من خلال منصة مدرستي التعليمية والتي تصدرت جميع المنصات الإلكترونية التعليمية في الوطن العربي.

نتائج الفصل الدراسي الثاني 1442 عبر نظام نور برقم الهوية

لقد أتاحت وزارة التربية والتعليم السعودية نظام نور الإلكتروني للإستعلام عن نتائج الطلاب لجميع المراحل التعليمية الإبتدائية والمتوسطة و الثانوية في جميع أنحاء المملكة وكذلك استخراج شهادات النتائج دون الذهاب إلى المدرسة، وذلك لمنع التجمّعات حفاظاً على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المُستجد.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني 1442 هـ برقم الهوية عبر نظام نور الإلكتروني

الدخول على رابط نظام نور الإلكتروني .

. يقوم المُستعلم بإدخال إسم المُستخدم وكلمة السر للدخول إلى الموقع في حالة تسجيل حساب ولي الأمر.

الضغط على نتائج الطلاب 2021 واختيار المرحلة التعليمية التابع لها الطالب.

إدخال جميع البيانات المطلوبة في الخانات المُخصصة لها، مثل رقم الهوية وإسم الطالب واسم المدرسة التابع لها الطالب.

الضغط على كلمة استعلام.

بعد إتمام ما سبق سوف تظهر نتائج الإختبارات فور الانتهاء من اعتمادها من الوزارة ورفعها على الموقع.

دخول نظام نور عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد

يستطيع الدخول على نظام نور الإلكتروني عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، بإدخال اسم المُستخدم وكلمة السر الخاصة بحساب أبشر.

ومن الممكن أيضًا الدخول عبر نظام نور من خلال النقر على بوابة النفاذ الوطني الموحد على الصفحة الرئيسية لنظام نور، ويتم التسجيل عن طريق ادخال بيانات أبشر، وبعد ذلك يمكنك إدخال كلمة السر التي تصلك للدخول ومن ثم الضغط على متابعة.