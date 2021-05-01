الاستعلام عن قضية عبر ناجز وزارة العدل بالخطوات

الاستعلام عن قضية عبر ناجز وزارة العدل من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابة للمواطنين والمقيمين. والاستعلام عن قضية من الخدمات الإلكترونية التي تمكن المستفيدين من الإطلاع على كل تفاصيل القضايا والمعلومات المتعلقة بهم. مثل موعد القضية والوقت والتاريخ والمكتب القضائي بخطوات بسيطة تبدأ من إدخال رقم الهوية الوطنية بالمكان المخصص بالخطوات الآتية.

الاستعلام عن قضية عبر ناجز وزارة العدل

الدخول مباشرة لموقع بوابة ناجز وزارة العدل

النقر على الاستعلام عن قضية تنتقل بعدها للصفحة المخصصة لإدخال البيانات من أجل إتمام عملية الاستعلام ادخل البيانات المطلوبة وتتضمن رقم القضية واسم المحكمة وسنة القضية بالتاريخ الهجري .

من ثم النقر على خانة البحث تظهر أمامك كل تفاصيل القضية .

كيفية الاستعلام عن قضيه ضدي بمحكمة التنفيذ برقم الهوية

يمكن الاستعلام والتأكد من صحة طلبكم ومضمون الطلب وسند التنفيذ من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول مباشرة لبوابة ناجز وزارة العدل

ثم الانتقال إلى خدمات التنفيذ ومن ثم النقر على طلباتي

تحقق من مضمون الطلب وابدأ باستعراض السند التنفيذي.

ناجز البحث عن الطلبات على القضايا

الدخول لبوابة ناجز

النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية

اختيار خيار المحاكم

ثم اختر خدمة الطلبات على القضايا سيتم الانتقال بعدها لصفحة البحث من أجل إدخال رقم القضية وعام القضية .

من ثم النقر على البحث لتظهر أمامك جميع المعلومات المتعلقة بطلبك.

كيفية التسجيل في ناجز

يتم التسجيل في ناجز من خلال إحدى الطريقتين :

إما أن يكون سبق لك التسجيل من قبل وحينها تدل للموقع بكلمة المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق

أو من خلال إنشائك لحساب جديد تقوم حينها بإدخال كافة البيانات الشخصية لك والتي تشمل بياناتك المسجلة في نظام أبشر ورقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

طريقة دخول ناجز وزارة العدل

بعد حجزك لموعد أو معرفة رقم وتاريخ القضية لابد من ارتداء الكمامة والحضور في الموعد المحدد سلفًا. وتطهير اليدين قبل النزول من منزلك. وترك مسافة بينك وبين الشخص الذي يقف أمامك. وقبل الدخول قم بإبراز التصريح الإلكتروني للحارس على جوالك حتى يسمح لك بالدخول.