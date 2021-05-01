رابط تحميل تطبيق المصرف الراجحي 2021 وكيفية التسجيل

أعلن المصرف الراجحي في الآونة الأخيرة عن تطبيق مصرف الراجحي 2021 من خلال الهاتف المحمول، وازدادت عمليات البحث عليه من خلال الأشخاص المستفيدين حيث يتم تحميل التطبيق من خلال بعض الخطوات التي يتم اتباعها ونوضحها لكافة متابعينا من خلال موقعنا ثقفني، فقد حدثت حالة من الخوف لدى العديد من المستخدمين حين تعرض التطبيق للتوقف وعدم المقدرة على الوصول إلى هدفهم، مما نتج عنه اللجوء إلى خدمة العملاء وتقديم الشكوى، وأعلن المسئول الرسمي عن بنك المصرف الراجحي من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تطبيق المصرف الراجحي بشكل جديد 2021، ومن خلال هذا المقال نوضح كيفية التسجيل لفتح حساب في الراجحي، ورابط وخطوات تحميل تطبيق الراجحي.

رابط تحميل تطبيق مصرف الراجحي الجديد 2021:

على الرغم من الصعوبة التي واجها المستخدمون أثناء العطل وعدم المقدرة على الوصول إلى غرضهم، فقد تم وقف استخدام تطبيق مصرف الراجحي القديم وتم الإعلان عن تطبيق الراجحي الجديد 2021، علماً بأنه سوف يتم العمل به بدءً من هذا الشهر خاصة بعد عدة ترويج له، ونذكر أنه يتميز بالعديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها وهذه المميزات نعرضها من خلال هذا المقال، ونوضح من خلال هذا المقال رابط تحميل تطبيق الراجحي الجديد:

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق الراجحي الجديد تم الإعلان عنه من خلال الصفحة الرسمية الراجحي أنه سوف يتم توقف عمل التطبيق القديم وبدء العمل بالتطبيق الجديد بدءً من شهر مايو، وذلك بعد تطوير التطبيق بأحدث المميزات والإمكانيات التي يمكن الاستفادة منها.

مميزات تطبيق الراجحي الجديد:

يقدم العديد من الحلول المصرفية سهلة وسريعة ومتطورة. تقديم الكثير من الخدمات المصرفية الشخصية تصميم واجهة جديدة ومتطورة الحصول على التمويل الشخصي في ثوان التسوق عبر المتجر الإلكتروني في تطبيق الراجحي إنجاز كافة معاملات العميل المصرفية في أي وقت ومن أي مكان تسهيل المهام على العملاء وضمان أمان الخدمة المقدمة لهم.

بطاقة الراجحي الرقمية:

يقدم الراجحي لمستخدميه بطاقة الراجحي الرقمية حلاً فورياً ليتمكن الشخص المستفيد من الحصول على البطاقة ومعلوماتها الكاملة بشكل تفاعلي لتبدأ باستخدامها بدون أي انتظار، علماً بأنه يتم الحصول عليها بشكل مجاني عند فتح الحساب بشكل أون لاين، حيث تظهر لك على الشاشة مزودة بكل ما تحتاجه من معلومات كرقم البطاقة ورمز الأمان CVV وتاريخ انتهاء البطاقة.

كيفية فتح حساب في مصرف الراجحي: