رابط تسجيل دخول منصة جود الإسكان Joodeskan لدعم الإيجار وكيفية الاستفادة وإنشاء حساب جديد

تصدر رابط جود الإسكان وكيفية الاستفادة من منصة جود الإسكان لدعم الإيجار Joodeskan قائمة اهتمامات الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية من أجل الحصول على خدمة الدعم السكني من قبل المنصة في إطار التعاون بين وزارة الإسكان في المملكة وعدد من الجمعيات الخيرية للمساهمة في تقديم الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل وذوي الدخل المنخفض في السعودية.

منصة جود الإسكان Joodeskan

تعد منصة جود الإسكان هي إحدى المنصة الإلكترونية التي دشتنها الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الإسكان بالتعاون مع الجمعيات الخيرية من أجل تقديم الدعم السكني للمواطنين في المملكة العربية السعودية في إطار حرصها على إيصال الدعم لمستحقيه والتيسير على المواطنين في تلبية كافة متطلبات الحياة، وتقديم مساعدات تنموية وخيرية لمستحقيها تحت شروط معينة.

شروط التسجيل في منصة جود الإسكان

وحددت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية شروط التسجيل في منصة جود الإسكان وخطوات التسجيل للاستفادة من الدعم السكني في المملكة، وهي كالتالي:-

يجب أن يكون اسم المتقدم للحصول على دعم منصة جود الإسكان مقيدًا في الضمان الاجتماعي.

يشترط في المتقدم للحصول على الدعم امتلاك حساب على منصة جود الإسكان بوابة سكني.

يجب ألا يقل عدد أفراد أسرة المستفيد المتقدم لدعم جود الإسكان عن 5 أفراد.

يجب تقديم كشف حساب مفصل يوضخ فيه راتبه ومصادر دخله.

يشترط تقديم ما يثبت عدم امتلاك محل سكن دائم للمستفيد.

كيفية التسجيل في منصة جود الإسكان

ونرصد لكم عن كيفية التسجيل في منصة جود الإسكان للحصول على الدعم السكني في المملكة العربية السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية:-