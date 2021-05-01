نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati للطالب وولي الأمر للاستعلام عن نتائج السنة الدراسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب للاستعلام عن نتائج العام الدراسي يبحث عنه الآن جميع أولياء الأمور ،وطلاب المدارس في المملكة العربية السعودية بعد إطلاق منصة مدرستي التعليمية من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية بهدف تسهيل عملية التعليم بعد الأحداث التي مر بها العالم من انتشار فيروس كرونا (كوفيد 19) وأصبح التعلم عن بعد ضرورة ملحة لتقليل فرص الإصابة بالمرض وتوفير فصول افتراضية للطلاب لتلقي دروسهم عبر منصة مدرستي الإلكترونية وتعد المنصة منصة مدرستي حلقة اتصال بين كل من قادة المدارس، والمعلمين، والطالب ،وأولياء الأمور وتقدم العديد من الخدمات التي يصل عددها إلى 112 خدمة .

رابط مدرستي تسجيل دخول للحصول على الخدمات

كما ذكرنا يبحث كل من الطلاب والمعلمين عن طريقة الدخول إلى منصة مدرستي للاستفادة من خدمات منصة مدرستي والتعرف على أحدث الخدمات التي تم إضافتها مثل:

تفعيل خدمة الإعلانات بنشرها على مستوى الفصل والمدرسة. توفير مصحف مدرستي. خدمة خاصة بتحكيم المحتوى من خلال المشرف التربوي. إدراج الأهداف التعليمية. خدمة تحسين الجدول الزمني. خدمة رفع المواد الإثرائية من خلال بنك الإثراءات التعليمية.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول للاستعلام عن نتائج الطلاب

بعد أن أوضحت بعض المصادر التعليمية كيفية استخراج النتائج من خلال نظام نور، والحصول إشعار درجات الطلاب من منصة مدرستي ، وكيفية استعادة كلمة مرور حساب ولي الأمر؟، كما أوضحت الإجراء الذي يتبع في حال فقدان البريد الإلكتروني ورقم الجوال المسجل به في حسابه على الموقع ومن الطبيعي أن نجد العديد من الأسئلة التي يكثر الاستفسار عنها وقت إعلان النتائج ،والانتهاء من الفصول الدراسية خاصة بعد استخدام طريقة التعلم عن بعد وإثبات نجاح التجربة والتغلب على الصعوبات التي كانت عائق لتحصيل العلم في ظل جائحة كرونا ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح كيفية الاستعلام عن النتائج وطباعة الشهادة من خلال منصة مدرستي ونظام نور.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر برنامج نور

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور موعد اقتراب ظهور نتائج العام الدرسي 1442الترم الثاني عام وذلك عقب انتهاء الاختبارات التي يتم الإجابة عليها من خلال المنصة الإلكترونية مدرستي ،والتي بدأت في اليوم السادس من شهر رمضان وسوف تنتهي يوم السابع عشرمن الشهر ويبدأ المعلمين في التصحيح ورصد الدرجات على منصة مدرستي للمرحلة الابتدائية والمتوسطة حتى الثانوية ويسرت وزارة التربية والتعليم للطلاب وأولياء أمورهم الإطلاع على النتائج عبر منصة مدرستي وبرنامج نور المركزي وإليكم الخطوات: