خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد مجانا 100%

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، يتساءل قطاع كبير من السعوديين عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، فبعد إنشاء حساب على موقع الشركة السعودية للكهرباء، يمكنك التحقق من فاتورة الكهرباء باستخدام رقم العداد أو رقم الحساب.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء باستخدام رقم العداد

قم بتسجيل الدخول إلى موقع الشركة السعودية للكهرباء وقم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

في الصفحة أسفل الصفحة الرئيسية للمشترك، حدد خدمات الفواتير.

سترى صفحة خدمات الفواتير، في علامة تبويب خدمات المشتركين، انقر فوق فاتورتك وحدد عرض الفاتورة الإلكترونية من القائمة المنسدلة.

ضمن الخدمات السريعة (الاشتراك في فاتورة ثابتة)، أدخل رقم الحساب وانقر فوق مراجعة، في هذه الخطوة يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الأخيرة برقم الحساب وجميع الفواتير السابقة.

ويمكنك أيضًا التحقق من فاتورة الكهرباء باستخدام رقم الحساب أو رقم العداد باستخدام تطبيق الهاتف الذكي الخاص بالشركة السعودية للكهرباء والمتوفر على أجهزة أندرويد و أبل، حيث يمكنك العثور على تطبيق شركة الكهرباء وتنزيله من موقع الشركة السعودية للكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرسائل القصيرة

يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال تطبيق الشركة أو الرسائل النصية، كما أتاحت شركة الكهرباء إمكانية طلب الفاتورة من خلال الرسائل النصية التي تصل إلى الهاتف المحمول لإبقاء المشترك على اطلاع دائم بحسابه، كما توفر هذه الخدمة إمكانية الاطلاع على المعلومات الخاصة بفواتير الاستهلاك واستلام التذكريات بالدفع، ومعالجة وإرسال إشعارات الدفع بالإضافة إلى معلومات حول الانقطاعات المخطط لها والإرسال العرضي للرسائل التوعية والإرشادية.