نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة جود للإسكان 1442 وطريقة التسجيل والفئات المستفيدة من الدعم السكنى في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة جود للإسكان 1442 تعلن عن إطلاق حملتها الخيرية كل يوم بيت لتقديم إعطاءات الدعم السكني الخيري للأسر الأشد احتياجا في المملكة وتمكينهم من تملك المسكن الأول كما تمد يد العطاء والمساعدة السكنى الخيرى وذلك عبر منصه جود الإلكترونية مع تحري الدقة والشفافية في تنفيذ العمل الخيري السكني من خلال مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري سوف نقوم بتوضيح كل ما يبحث عنه المستفيد من شروط التسجيل وما هي الفئة المستهدفة وطريقة التقديم بالإضافة الى رابط منصة جود للإسكان 1442 وذلك للحصول على الدعم الخيرى.

منصة جود للإسكان وطريقة التسجيل فيها

لمن تنطبق عليه الشروط في الحصول على الدعم المقدم من خلال هذه المبادرة عليه اتباع الخطوات الأتية للتسجيل في منصة جود.

أولا الدخول على الرابط الرسمي لمنصة جود للإسكان للدعم.

ثم قم بالنقر على تبويب للتسجيل من جديد الصفحة الرئيسية أو التسجيل للمستفيدين في منصة جود للإسكان.

يتوجب عليك أما أن تختار مساهم أو تريد الحصول على الدعم.

ثم بعد ذلك يتوجب عليك تسجيل كافه البيانات المطلوبة الخاصة بالمتقدم من ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد إلزاما مع إدخال

جميع البيانات الشخصية ومعلومات السكن.

ثم قم النقر على تسجيل “الحساب”.

دعم منصة جود للإسكان والحالات المستفيدة منها

تعد منصة جود للإسكان من اهم المنصات الإلكترونية والمساهمة فى سد احتياجات الأسر للدعم السكني وذلك لزيادة الاستقرار الأسر لتوفير حياة كريمة وأمنة ويأتي ذلك في تحري الدقة والشفافية في تقديم المساعدات الخيرية لمستحقيها.يختص الدعم السكني للأسر الأشد احتياجا وذلك المشمولين بالرعاية الاجتماعية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويتم ذلك من خلال الباحث الاجتماعي للتأكد من انطباق الشروط والمعايير ثم يتم رفع الطلب عبر منصة جود للتحقيق من تطابق الشروط إلكترونيا وذلك كان بتترابط مع قطاعات الحكومية وذلك اجل التدقيق والتحقيق من استحقاق الدعم أم رفضه وفي حالة الاستحقاق يتم اخذ المعايير للحالة المادية ثم يتم الإعلان الاحتياج عبر المنصة.

شروط التسجيل في منصة جود

يتوجب على المتقدم للطلب إلزامنا توافر كل الشروط المعلن عنها لقبول وذلك للتسجيل عبر منصة جود للإسكان وهي كالاتي:

يشترط أن يكون صاحب الطلب مسجل من المستفيدين فى برنامج الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية.

يتوجب على صاحب الطلب أن يكون من المسجلين لدى بوابة سكني لخدمات الدعم السكني.

يشترط على صاحب الطلب أن يكون الحد الأدنى لأفراد الأسرة خمسة أشخاص للحصول على دعم منصة جود للإسكان.

أن يقدم صاحب الطلب بيان توضيحي بكل تفاصيل راتبه ودخله الشهر.

يجب أن يثبت صاحب الطلب انه لا يملك مسكن دائما.

رابط التسجيل في منصة جود الإسكان 2021

المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة من خلال البرنامج السكنى تحقيق الدعم الخاص بالأسرة السعودية الأشد احتياجا حتى تتمكن من التملك أو الانتفاع من المسكن الأول ومن ضمن أهداف هذا البرنامج إلغاء وضع الانتظار للدعم السكني والسماح بالتنفيذ الفوري.