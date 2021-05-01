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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الإشتراك في مسابقة حلم 2021 للربح بجائزة 500$ وأرقام الإشتراك في المقال التالي
كيفية الاشتراك في مسابقة حلم 2021 للحصول علي الجائزة المالية المقدمة من برنامج الحلم مع الإعلامي الكبير مصطفي الأغا والفوز بملايين ومئات الدولارات؛ حيث يزداد معدلات بحث جوجل وأيضاً البحث علي جميع مواقع التواصل الإجتماعي كا “فيس بوك، تويتر” عن أرقام الاشتراك في مسابقة حلم وطريقة إرسال الرسالة للمبادرة في الاشتراك والحصول علي فرصة للفوز من خلال عمليات السحب التي تتم عبر الهواء مباشرة من خلال برنامج صدي الملاعب، ولذلك يزداد البحث دوماً من جميع متابعي المسابقة في جميع أنحاء الدول العربية والعالم بأكمله.
تُعد مسابقة حلم التي تُعرض في برنامج الحلم علي قناة أم بي سي من أأشهر المسابقات في العالم وأصدقها علي الإطلاق، حيث يتم السحب علي الجائزة لأكثر من مرة علي مدار العام الميلادي وبجوائز مالية قدرها متفاوت، فقد يتم السحب في مرة من المرات علي جائزة قدرها ربع مليون دولار أمريكي، وأخري نصف مليون دولار، وأخري 10 ألالاف دولار وهكذا، حتي يتم أخر سحب في العام في ليلة رأس السنة الميلادية علي جائزة قدرها مليون دولار أمريكي، كما يوجد سحب إضافي في شهر رمضان الكريم علي جائزة قدرها 500 دولار أمريكي، ولذلك نٌقدم لكم زوار موقعنا الكرام طريقة الاشتراك في المسابقة بالخطوات، وأرقام الاشتراك للدخول في السحب لجميع الدول العربية.
الاشتراك في مسابقة الحلم dream
يمكن لجميع مواطني البلدان العربية الاشتراك في مسابقة حلم الشهيرة في جميع أنحاء العالم والحصول علي فرصة واحتمالية الفوز في المسابقة، وذلك من خلال الاتصال بالرقم الخاص ببلدك والإجابة عن السؤال المقترح لك والتي يتساءل عنها الكثير، فالأرقام كالأتي:
طريقة الاشتراك في مسابقة حلم بالخطوات
بعد معرفة رقم الاشتراك الخاصة ببلدك، هناك خطوات لابد من اتباعها لتكملة اشتراكك بنجاح، حيث يتم الاشتراك الكترونياً كالأتي:
- قم بتسجيل الدخول الي الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة.
- قم بالنقر علي كلمة “اشتراك” المتواجدة في الصفحة الرئيسية.
- كتابة رقم الهاتف الجوال الخاص بك وكود دولتك.
- النقر علي كلمة “تسجيل”.
- كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة لتكملة التسجيل بنجاح.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية الإشتراك في مسابقة حلم 2021 للربح بجائزة 500$ وأرقام الإشتراك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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