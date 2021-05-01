بلادي – الرياض : استعرض وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أبرز إنجازات القطاع الصحي خلال الـ 5 أعوام الماضية. وقال الوزير خلال حديثه اليوم (السبت) في جلسة حوارية بعنوان “رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل، إن تطبيق “صحتي” يسجل 200 ألف شخص يومياً لأخذ المواعيد ويرون النتائج والشهادة مباشرة في التطبيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة يوضح أبرز إنجازات القطاع الصحي خلال الـ 5 أعوام الماضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.