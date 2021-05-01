وكيل الصحة: عند فتح السفر الدولي عليك التأكد من هذا الشيء في الدولة التي ستسافر إليها

بلادي – الرياض :

قال وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية الدكتور عبد الله بن مفرح عسيري، إنه عند فتح السفر الدولي، يجب الاستفسار عن شيء مهم جدا، يتعلق بالدولة التي سيسَافر إليها.

وأوضح، اليوم السبت، أن استكمال التحصينات مهم جداً لكنه لا يعني أن كل الدول ستستثني المحصنين من الحجر عند وصولهم إليها، مؤكدا على أن الاستفسار قبل السفر مهم جداً حتى لا يضيع أول أسبوع من السفر في الحجر.