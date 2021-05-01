رقم قياسي جديد.. عدد مستخدمي “توكلنا” يتجاوز الـ 20 مليون مستخدم

بلادي – الرياض :
تخطّى عدد مستخدمي تطبيق “توكلنا”، في رقم قياسي جديد، حاجز الـ 20 مليون مستخدم، محققاً نمواً في عدد “المستخدمين الجدد” خلال الشهرين الماضيين تجاوز الـ 3 ملايين مستخدم.
ويُعد تطبيق “توكلنا” مشاركاً رئيسياً في نجاح إدارة المملكة أزمة فيروس كورونا، والحد من تفشيه، الأمر الذي يجعل من تحميله وتفعيله ضرورة ملحّة أكثر من أي وقت مضى.
ويواصل (توكلنا) إضافة العديد من الخدمات الحكومية؛ للوصول إلى الهدف المنشود بأن يكون التطبيق الوطني الشامل الذي يحتوي على جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم والزائر لإنهاء أعمالهم اليومية، إذ تنوعت الخدمات في الجانب الصحي والتعليمي وخدمات الحج والعمرة والتصاريح واستعراض رخص القيادة والتأمين والجوازات والصكوك والوكالات وغيرها من الخدمات.
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