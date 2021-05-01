ولي عهد أبوظبي يستقبل وزير الخارجية

بلادي – الرياض :

استقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الوطن اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

ونقل وزير الخارجية خلال اللقاء تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لسموه ولشعب الإمارات الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

فيما حمّل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وزير الخارجية تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة بالمزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.