“مكافحة المخدرات” تلقي القبض على مواطن ظهر في فيديو يروج مواد مخدرة في مواقع التواصل الاجتماعي

بلادي – الرياض :

ألقت مكافحة المخدرات القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ظهر في مقطع فيديو تُدوول على مواقع التواصل الاجتماعي يروج مواد مخدرة.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، إن المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض تمكنت من تحديد هويته والقبض عليه، وعُثر بحوزته على (4.9) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى مادة القات المخدر.

وأضاف النقيب النجيدي أنه جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.