“new jops”رابط وزارة الدفاع السعودية // رابط تقديم وظائف وزارة الدفاع للجامعيين mod .gov.sa

رابط وزارة الدفاع السعودية للتقديم على الوظائف المتاحة في جميع فروع الوزارة المنتشرة في أنحاء المملكة، للطلاب من حملة الشهادات الجامعية والشهادة الثانوية تخصص علوم طبيعية، للتقديم للعام الدراسي الجديد 1443 هجري وفق ضوابط وشروط التسجيل، التي أعلنتها الوزارة في كتابها الرسمي عبر موقعها على منصة تويتر، والتي حددت فيها الشروط العامة سواء للطلاب الحاصلين على البكالوريوس، أو طلبة الكليات العسكرية من حملة الثانوية العامة، ومن يرغب في نيل شرف الانضمام لوزارة الدفاع والدفاع عن تراب الوطن، عليه التقديم عبر رابط بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع، وهوا الموقع الوحيد المنوط به استقبال طلبات التسجيل، وفيما يلي كافة تفاصيل الإعلان من شروط وطريقة التقديم ورابط التقديم.

موعد التسجيل على رابط وزارة الدفاع السعودية

موعد التقديم للجامعين من حملة شهادة البكالوريوس يبدأ من يوم 2021/05/02 الموافق 20 رمضان 1442.

موعد التقديم لطلبة الكليات العسكرية من حملة الثانوية العامة من يوم 2021/06/01 الموافق 20 شوال 1442.

ألية التسجيل على رابط بوابة القبول الموحد

الدخول على رابط بوابة tajnid.mod.gov.sa. تسجيل الدخول من خلال الصفحة الرئيسية للموقع. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للحصول على رمز التحقق الشخصي. أنتظار وصول رسالة نصية على رقم جوالك بها رمز التحقق. تسجيل دخول جديد عن طريق رمز التحقق الخاص بك. ملء البيانات الوظيفية المطلوبة في استمارة التقديم الإلكترونية وتحديد الوظيفة الراغب في التسجيل عليها. مراجعة البيانات والتدقيق في صحتها والضغط على أيقونة حفظ البيانات وبذالك تتم عملية التسجيل الإلكترونية.

رابط وزارة الدفاع السعودية شروط التقديم للجامعيين

يجب أن يكون المتقدم سعودي المنشأ والأصل ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمة الوطن خارج المملكة.

يجب أن يكون سن المتقدم علة الوظائف لا يزيد عن 27 عام عند بداية العام الدراسي ويستثنى الأطباء.

يجب أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك وأن لا يكون محكوم عيه بحكم شرعي أو قضية مخله بالشرف.

يجب أن يكون المتقدم لائق طبياً للخدمة العسكرية ويجتاز الاختبار الطبي من قبل اللجنة الطبية المختصة.

يجب أن يكون طول المتقدم لا يقل عن 165 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

في حالة أن كان المتقدم متزوج يجب أن تكون جنسية الزوجة سعودية.

يجب أن يكون المتقدم للالتحاق بالخدمة العسكرية من الجامعيين حاصل على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.

يجب أن يكون قد أجتاز أختبار القدرات العامة “قياس” ويقدم ما يثبت ذالك.

مزايا الالتحاق بالخدمة العسكرية

نيل شرف الدفاع عن أرض المملكة. تتحمل الكلية جميع النفقات الدراسية للطلاب. تصرف جميع الملابس العسكرية اللازمة أثناء الدورة وتتكفل الكلية بالسكن المناسب في منشأتها. تمنح مكافأـة شهرية توازي نصف الراتب الأساسي بعد أنتهاء الدورة والتخرج.

شروط التقديم لطلبة الكليات العسكرية من حملة الثانوية العامة