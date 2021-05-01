خطوات الاستعلام عن رسوم المرافقين 1442 صدرت عدة قرارات بشأن رسوم المرافقين والتي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتأتي هذه القرارات بشأن العمالة الأجنبية داخل المملكة العربية السعودية، وقد شاعت العديد من الأنباء حول إلغاء هذه الرسوم، ويذكر أن رسوم المرافقين قد أصدرتها الإدارة العامة للجوازات وفقاً لقرار ملكي ولم يتم زيادة هذه القيمة منذ العام الماضي، والتي تبلغ 400 ريال سعودي شهرياً، وأكدت السلطات المسؤولة أنه لن يتم إلغاء هذه الرسوم طوال استقبال المملكة للعمالة الأجنبية.

خطوات الاستعلام عن رسوم المرافقين

قامت المملكة العربية السعودية بالعمل على فرض رسوم على المرافقين من أبناء العمالة الأجنبية منذ عام 2017 والتي بلغت حينها 100 ريال سعودي، وها هي أصبحت 400 ريال سعودي بحلول عام 2020 ولم يتم زيادتها بعد ذلك، ويمكن الاستعلام عن رسوم المرافقين كما يلي:

الدخول إلى الموقع الخاص بالمرافقين والتابعين.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات الخاصة بالفرد، والتأكد من كتابتها بصورة صحيحة.

اختيار خدمة تجديد الإقامة من قائمة الخدمات الموجودة.

الضغط على استعلام، وكتابة مدة الإقامة وعدد المرافقين.

ستظهر لك إجمالي قيمة الرسوم المفروضة على التابعين.

كيفية استرجاع رسوم المرافقين عقب الخروج النهائي

أكدت الإدارة العامة للجوازات عبر حسابها على تويتر أنه يمكن استرداد رسوم المرافقين التي تم سدادها مقدماً عندما يحصل رب الأسرة على تأشيرة خروج نهائي من المملكة.

هل تنوي المملكة زيادة رسوم المرافقين

أكدت الجهات المختصة برسوم المرافقين أنه لا نيه لدى المملكة لزيادة رسوم المرافقين بحلول عام 2022، والتي كانت آخر زيادة لها عام 2020، مما أدخل الفرحة على قلوب العمالة الأجنبية الذين يمتلكون مرافقين داخل المملكة، كما أنها لا تنوي فرض هذه الرسوم على العاملين الأجانب.