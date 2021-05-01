يبحث الكثيرين عن التسجيل في برنامج ريف 1442 أحد البرنامج التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه في المملكة للمزارعين والتي تعني بتقديم العديد من الخدمات الزراعية للقطاع الزراعي بالمملكة. لمواكبة التطور التقني وفقًا لرؤية المملكة 2030. وهو أحد برامج التنمية المستدامة لتمكين الأسر الريفية ولتحسين استدامة القطاع الريفي لرفع المستوى المعيشي لصغار المزارعين ولزيادة الكفاءة الزراعية .

شروط التسجيل في برنامج ريف

يمكن التسجيل في برنامج ريف 1442 وفقًا لمجموعة من الشروط كالآتي:

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية من الرجال والنساء أو حاملًا لبطاقات التنقل

أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها برنامج ريف. ويكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

ألا يكون عاملًا في وظيفة بالقطاع العام أو الخاص وألا يقل عمره عن 21 عام

ألا يتجاوز دخله الشهري 6000 ريال

ألا يتجاوز مجموع الدعم المالي المباشر عن 54 ألفًا.

تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة والالتزام بجميع الاشتراطات الصحية والفنية.

أن يكون للمتقدم حسابًا بنكيًا باسمه ومسجل في منصة ريف الإلكترونية

لابد من استكمال البيانات الشخصية خلال التسجيل على المنصة

حصول الأسرة على وثيقة العمل الحر .

لابد من رفع الطلب على المنصة بعد استيفاء الشروط.

خطوات التسجيل في برنامج ريف 1442

بعد التأكد من استيفاءك لجميع الشروط فيمكن التسجيل بالبرنامج بكل سهولة ويسر من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الولوج مباشرة إلى منصة ريف.

النقر على تبويب إنشاء حساب جديد

تنتقل بعدها للصفحة المخصصة لإدخال البيانات اللازمة للتسجيل وتشتمل على رقم الهوية، وكلمة السر، وتأكيد لكلمة السر، وتاريخ الميلاد ورقم الجوال والتحقق من الرمز المرئي.

من ثم النقر على كلمة التسجيل

يتم إرسال رسالة بعد ذلك على الجوال بها كود التفعيل

يتم إضافة الكود سيتم التسجيل في المنصة

ولتسجيل الدخول للمنصة النقر على تسجيل الدخول وكتابة الاسم وكلمة المرور ثم النقر على أيقونة الدخول.

قطاعات برنامج ريف

يستهدف برنامج ريف تنمية القطاعات الأتية: