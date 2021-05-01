نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل بنك للتمويل العقاري بالسعودية وشروط الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية في معرفة أفضل بنك للتمويل العقاري والذي يوفر لهم إمكانية الحصول على عقار أحلامهم أو تجديد منزلهم الحالي أو شراء قطعة أرض خاصة به، ومن خلال معرفة ما هو أفضل بنك للتمويل العقاري يتمكن الأفراد من التوجه إليه في حالة توافر كافة الشروط المطروحة من البنك للحصول على التمويل، مثل تمويل عقاري بنك الرياض وغيره من البنوك ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أفضل بنك للتمويل العقاري.

أفضل بنك للتمويل العقاري

قد تم تصنيف أكثر من بنك على أنه أفضل بنك للتمويل العقاري مما يجعل الأفراد يقدمون تجربتي مع التمويل العقاري والتي من خلالها يمكن للأفراد معرفة أكثر البنوك المميزة في مجال التمويل العقاري.

التمويل العقاري من بنك الراجحي

يعد بنك الراجحي أحد أهم وأشهر البنوك والذي يقدم التمويل العقاري للعملاء من خلال بعض الشروط الميسرة سواء للمستفيدين من الدعم المقدم من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري أو لغير المستفيدين.

شروط التمويل العقاري من بنك الراجحي

يجب أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية.

يجب ألا يقل راتب المتقدم عن 5000 ريال في حالة عمله بالقطاع الحكومي، كما يجب ألا تقل مدة تواجده على رأس العمل عن 6 أشهر.

يجب ألا يقل راتب المتقدم عن 7500 ريال سعودي في حالة عمله بالقطاع الخاص وألا تقل مدة العمل عن سنة كاملة.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد عن 60 عامًا.

التمويل العقاري من البنك الأهلي التجاري

يقدم البنك الأهلي التجاري خدمة التمويل العقاري للعملاء وإمكانية شراء منزل أحلامهم سواء أكان هذا المنزل الأول أو الثاني وفي حالة العقار الأولى يمكن الحصول على تمويل حتى 90% من قيمة العقار، وفي حالة العقار الثاني يمكن الحصول على التمويل حتى 70% من قيمة العقار.

شروط التمويل العقاري البنك الأهلي التجاري