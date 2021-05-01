شروط التمويل العقاري بنك الرياض ونموذج التقديم

شروط التمويل العقاري بنك الرياض من أكثر ما يتم البحث عنه من الراغبين في الحصول على التمويل العقاري من بنك الرياض حيث قام البنك بوضع بعض الضوابط والشروط الضرورية التي يجب توافرها في الأفراد لكي يتم السماح لهم بالحصول على التمويل العقاري كما يوفر أيضًا البنك للعملاء التمويل الشخصي لتلبية احتياجاتهم الضرورية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط التمويل العقاري بنك الرياض وهو أفضل بنك للتمويل العقاري.

شروط التمويل العقاري بنك الرياض

يجب على العميل معرفة شروط التمويل العقاري بنك الرياض وكذلك الأوراق المطلوب توفيرها في حالة الرغبة في الحصول على التمويل وقد تختلف الشروط باختلاف برنامج التمويل المتوقع الحصول عليه ولكن هناك بعض الشروط العامة والتي تتلخص في:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على التمويل العقاري سعودي الجنسية.

بخلاف موظفي البنوك فإن المتقدم للحصول على التمويل العقاري يجب عليه تحويل الراتب الخاص به على البنك.

يجب على الراغب في الحصول على التمويل أن يقوم بتسديد ما قيمته 15% على الأقل من قيمة العقار كدفعة مقدمة.

ألا يزيد عمر العقار عن 45 سنة عند تسديد العميل لأخر قسط من أقساط التمويل، بخلاف شراء الشقق فإنها يجب ألا تزيد عن عشرون عامًا عند سداد أخر الأقساط.

في بعض البرامج التمويلية المقدمة من البنك يجب ألا يقل راتب المتقدم عن 3000 ريال والبعض الأخر يجب ألا يقل عن 5000.

حاسبة التمويل العقاري بنك الرياض

يقدم بنك الرياض خدمة حاسبة التمويل العقاري لكي يتم توفير الوقت والمجهود على الأفراد الراغبين في الحصول على التمويل العقاري والتي من خلالها يمكن معرفة قيمة التمويل المتوقع الحصول عليه وقيمة الأقساط التي يجب على العميل سدادها كل شهر، ويمكن استخدام هذه الحاسبة من خلال الخطوات التالية: